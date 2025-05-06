Rockstar Games’in efsanevi serisi Grand Theft Auto’nun yeni oyunu GTA 6, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Son olarak Rockstar Games oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini açıklamıştı. GTA 6 çıkış tarihi açıklamasının hemen ardından GTA 6 2. fragman geldi. Peki GTA 6 yeni fragman nasıl izlenir? GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak, fiyatı ne olacak ve hangi platformlarda oynanabilecek?

GTA 6 2. Fragman İzle

GTA 6 2. fragman Rockstar Games YouTube hesabından resmen yayınlandı. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

GTA 6 yeni fragman Vice City’de geçecek oyunun haritasını gözler önüne seriyor. Haritanın büyüklüğü bir yana detaylara verilen özen ciddi şekilde dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Şirket oyunu ertelemişti, ama beklemeye değecek gibi duruyor.

Oyunda hem karakterler hem de açık dünyada yer alan her şeye ciddi bir özen verilmiş gibi duruyor. Eğer oyun gerçekten böyle görünecekse, GTA 6 sistem gereksinimleri oldukça yüksek olabilir. Görünen o ki, hem oyun pahalı olacak, hem de pahalı bir donanım gerekecek.

GTA 6 Hikayesi Ne?

Oyunun ana karakterleri Jason ve Lucia kartların kendilerine karşı olduğunu her zaman biliyorlardı. Ancak kolay bir iş ters gidince, kendilerini Amerika’nın en güneşli yerinin en karanlık tarafında, Leonida eyaletine yayılan bir suç komplosunun ortasında bulurlar ve hayatta kalmak için birbirlerine her zamankinden daha fazla güvenmek zorunda kalırlar.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6‘nın çıkış tarihini resmi olarak 26 Mayıs 2026 olarak açıkladı. Daha önce oyunun 2025 sonbaharında çıkacağı söyleniyordu, yani yaklaşık 1 yıllık bir erteleme söz konusu.

Şirket, bu ertelemenin sebebini oyunun kalitesini en üst düzeye çıkarmak için ek zamana ihtiyaç duyulması olarak belirtti. Bu açıklama, oyuncuların beklentilerini karşılamak ve mükemmel bir oyun deneyimi sunmak amacıyla yapıldı.

GTA 6 Nasıl Olacak?

GTA 6, serinin önceki oyunlarına göre birçok yenilikle geliyor. Oyunun ana karakterlerinden biri olan Lucia, serideki ilk kadın baş karakter olacak. Hikaye, Lucia ve partneri Jason’ın suç dolu maceralarını konu alacak. Oyun, Vice City adlı kurgusal şehirde geçecek ve modern suç dünyasını yansıtacak.

Oyunun haritası, önceki oyunlara kıyasla daha büyük ve detaylı olacak. Ayrıca, GTA Online‘ın yeni versiyonu da bu oyunla birlikte sunulacak ve oyunculara uzun süreli bir çevrimiçi deneyim vaat edecek.

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Resmi bir fiyat açıklaması yapılmamış olsa da, sektördeki bazı iddialara göre GTA 6‘nın fiyatı 100 dolar seviyesinde olabilir. Bu, oyun sektöründeki genel fiyat artış trendiyle uyumlu bir beklenti. Türkiye’de ise döviz kuru ve vergiler nedeniyle oyunun fiyatının 2.000 TL ile 3.000 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor. Bu da yeni GTA oyununun, en pahalı oyunlar arasında yer alacağının habercisi.

GTA 6 Hangi Platformlara Çıkacak?

GTA 6, ilk etapta sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacak. PC versiyonunun ise daha sonraki bir tarihte sunulması bekleniyor. Bu strateji, önceki GTA oyunlarında da benzer şekilde uygulanmıştı.

GTA 6 Beklemeye Değer mi?

GTA 6, yenilikçi oynanışı, geniş haritası ve derinlemesine hikayesiyle oyun dünyasında büyük bir etki yaratmaya hazırlanıyor. Oyuncuların beklentileri, yeni gelen haberlerle giderek artsa da, erteleme haberi oyuncuları biraz üzebilir.

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Oyunun resmi çıkış tarihi olan 26 Mayıs 2026‘ya kadar, Rockstar Games’ten gelecek yeni bilgiler ve fragmanları merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni GTA oyunu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!