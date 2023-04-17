Vivo’nun Çin pazarı için S17 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Raporlar, S17 serisinin iç pazarda Honor 90 serisi ve Oppo Reno 10 serisi akıllı telefonlarla rekabet edeceğini iddia ediyor. Bu Vivo, Honor ve Oppo akıllı telefonların Mayıs ayında piyasaya sürülmesi ve Haziran ayında Çin’in 618 alışveriş festivalinde satılması bekleniyor. Bu nedenle söylenti değirmeni, bu akıllı telefonlar hakkında önemli bilgiler sızdırmaya başladı. Yeni bir Weibo gönderisinde Digital Chat Station, Vivo S17 ve S17 Pro’nun temel özelliklerini açıkladı.

Önceki raporlar, Vivo S17 serisinin Vivo S17e (V2285A), Vivo S17 (V2283A) ve Vivo S17 Pro (V2284A) olmak üzere üç modele sahip olacağını ortaya koymuştu. S17e modeline güç veren yonga seti hakkında bir bilgi yok. Son zamanlarda, DCS, Vivo S17’nin Snapdragon 778G veya Snapdragon 782G yonga setine benzeyen Snapdragon SM7325’e sahip olacağını açıkladı.

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Vivo S17 Pro, Dimensity 8200 yonga setine sahip olacak. Vivo S16 ve S16 Pro’nun sırasıyla Snapdragon 870 ve Dimensity 8200 yonga setleriyle donatıldığını belirtelim.

Digital Chat Stationayrıca Vivo S17 ve S17 Pro’nun BOE tarafından sağlanan ve 1.5K çözünürlük sunan OLED ekrana sahip olacağını söyledi. Ancak ekran boyutunu açıklamadı. Önceki raporlar, S17 serisi ekranların kavisli kenarlara sahip olacağını iddia etmişti.

Vivo S17 ve S17 Pro’nun arka kamera kurulumu, optik görüntü sabitlemeyi (OIS) destekleyen 50 megapiksel Sony IMX766V birincil kameraya sahip olacak. Ayrıca 12 megapiksel IMX663 telefoto kamera da yer alacak. Vivo S17 serisinin arka panelinde yer alacak diğer kameralar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak sızıntı, Vivo S17 serisinin 80W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya çıkardı. Ancak tipster, S17 ikilisinin pil boyutundan bahsetmedi.