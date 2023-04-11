Vivo cephesi geçtiğimiz yılın Nisan ayında X Fold modelini duyurarak Samsung Galaxy Z Fold modellerinin pabucunu dama atmıştı. Firma şimdi de bir sonraki güçlü katlanabilir telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma kısa bir süre kala Vivo X Fold 2 modelinin tanıtım afişi ortaya çıktı!

Katlanabilir Telefon Pazarında Kuralları Yeniden Yazıyor!

VIvo X Fold 2’nin tanıtımında kullanılacak sunum materyalleri Weibo’da sızdırıldı ve cihazın neredeyse bütün önemli yönleri ortay çıktı.

Ortaya çıkan bilgiler, Vivo’nun yaklaşmakta olan katlanabilir telefonunun ekran boyutu ve çözünürlüğünün selefine göre değişmeyeceğini, ancak şirketin Samsung’un daha parlak ve güç tasarruflu E6 panelini kullanacağını ortaya koyuyor.

Bu bilgiler, Vivo X Fold 2’nin FHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 1.800 nit tepe parlaklığına sahip 8.03 inç boyutlu devasa bir katlanabilir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor.

6.53 inç boyutlu 120Hz ekran tazeleme hızına sahip kapak ekranına gelince, bu ekranın 1.600 nitlik bir tepe parlaklığına sahip olması ve kavisli bir yapıyla gelmesi bekleniyor.

Vivo yeni telefonunda menteşe tasarımını da güncellemiş, bu sayede cihaz selefine göre %10 daha hafiflemiş. Bununla beraber cihazın katlanma noktasındaki kırışıklık çok daha az belirgin bir hale gelecek gibi görünüyor.

Donanım tarafına geldiğimizde cihazın zaten Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceğini cihazın AnTuTu test sonuçları sayesinde biliyorduk.

Paylaşılan görsellere göre, bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Ayrıca bu cihazda görüntü işleme için de özelleştirilmiş bir çipe yer verileceği görülüyor.

Buna göre Vivo X Fold 2’de firmanın yeni V2 görüntü sinyal işlemcisine yer verilecek. Bu sayede fotoğrafların renk kalibrasyonu ve keskinliği çok daha iyi bir hal alacak.

Son olarak, bataryasıyla da Samsung’u kıskandıracak olan modelin, 4.800 mAh boyutlu devasa bir bataryaya sahip olacağını söyleyelim. Bu batarya 120W hızlı kablolu şarj ve 50W hızlı kablosuz şarj desteğine de sahip olacak. Samsung ise 25W şarj gücü ile bu konuda Vivo’ya rakip bile değil.

Sunduğu özelliklerle katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenen cihazı bizler de çok merak ediyoruz.

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