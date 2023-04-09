Çinli teknoloji devi Vivo’nun kısa bir süre önce bazı donanım özellikleri ortaya çıkan Vivo T2 5G serisinin kamera özellikleri doğrulandı. Serinin iki modeli olan Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G’de OIS ve EIS destekli kameralara yer verilecek. Vivo’nun yeni telefonları orta seviyenin yeni kamera şampiyonları olabilir!

OIS ve EIS Desteği Sayesinde Titreyen Videolara Son!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 11 Nisan’da Hindistan’da en yeni T2 5G serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seri, Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G olmak üzere iki modelden oluşacak.

Bu akıllı telefonlar Çinli muadillerine kıyasla daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olacak ve en az bir tanesi 1.300 nit tepe parlaklığı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip FullHD+ çözünürlüklü nokta çentikli bir AMOLED ekrana sahip olacak.

Tanıtıma kısa bir süre kala, Hindistan’ın Amazon benzeri online satış platformu olan Flipkart, T2 5G serisindeki her iki modelin de Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliklerine sahip 64MP kamera ile donatılacağını açıkladı.

Bununla beraber, her ne kadar iki cihazda da 64MP çözünürlüklü bir ana kameraya yer verilecek olsa da, bu sensörlerin birbirinden farklı olması da muhtemel. Öyle ki, sızdırılan tanıtım görsellerinde mavi renkli modelde daha büyük bir kamera modülü yer alırken, sarı renkli modelde daha küçük bir kamera modülü yer alıyordu. Bu da cihazlarda kullanılacak sensörlerin birbirinden farklı olabileceğini gösteriyor.

Vivo T2 5G’nin 6GB RAM + 128GB depolama alanı ve 8GB RAM + 128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı depolama ve bellek seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenirken, Vivo T2x 5G modelinin 4GB RAM + 128GB depolama alanı, 6GB RAM + 128GB depolama alanı ve 8GB RAM + 128GB depolama alanı olmak üzere üç farklı depolama ve bellek seçeneğiyle sunulması bekleniyor.

Henüz cihazlarda kullanılacak işlemciler doğrulanmış değil ancak önceki modelde kullanılan Snapdragon 695’in T2 5G modelinde de yer almasının beklendiğini söyleyelim. Cihazın adından da anlaşılacağı gibi bu işlemcide 5G desteği var ve giriş-orta seviye için fazlasıyla yeterli bir performans da bu işlemciyle beraber sunulacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun özellikleriyle orta seviyede kuralları yeniden yazan modeli ülkemize de gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!