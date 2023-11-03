Vivo, 17 Kasım 2023’te piyasaya sürmeye hazırlandığı Vivo Watch 3 akıllı saatin lansmanı öncesinde, bu yeni ürünün tasarımına dair bir önizleme sunuyor. Teaser görseli, Watch 3’ün yuvarlak kadranının sağ köşesinde bulunan taç detayını gösteriyor. Ayrıca, saat iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak: Siyah ve Beyaz. Siyah versiyon, deri bir kayışla gelirken, Beyaz versiyon ise silikon bir bantla donatılmış olacak.

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Bununla birlikte, Vivo, Watch 3’ün kendi özel geliştirdiği yeni işletim sistemi olan BlueOS ile geleceğini doğruluyor. BlueOS, dünyada Rust programlama dilinde yazılan ilk işletim sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor ve üstün yapay zeka yeteneklerine sahip. Bu nedenle, BlueOS’un çok sayıda saat yüzü seçeneği sunacağı ve ayrıca bir uygulama mağazasına sahip olacağı bildiriliyor.

Teknik özelliklerle ilgili olarak, Vivo Watch 3’ün OLED bir ekranla donatılması bekleniyor. Akıllı saatin diğer özellikleri ve detayları ise lansman etkinliğinde duyurulacak.