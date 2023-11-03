Bu videoda Yıldıray uzun süre sayılabilecek bir zamandır Xiaomi 13 kullanıyor. Bu süre içerisinde Xiaomi 13 ile yaşadıklarını eve telefondan elde ettiği deneyimlerini siz takipçilerimiz ile paylaşıyor. Xiaomi 13 modelinin yanında iPhone 13 Pro ile iOS ekosisteminde devam etse de telefonun iPhone’dan üstün olduğu ve geride kaldığı noktalarda da değinmeden geçmiyor.

Peki siz Xiaomi 13 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemileri arasında tercih edilebilecek modellerden birisi mi? Siz Xiaomi 13 kullandınız mı? Eğer kullanıyorsanız tecrübelerini neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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