Son dönemde başarılı çıkışıyla dikkat çeken Çinli cep telefonu şirketi Vivo, yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Uzun bir süredir heyecanla beklenen V27 cihazları bugün itibariyle resmi olarak gözler önüne çıktı. Kamera özellikleri ve tasarım ayrıntıları ile dikkat çeken yeni telefonlardan Vivo V27e modeli de ilgileri üzerinde toplamayı başardı.

İçindekiler Vivo V27e Özellikleri

Vivo V27e Özellikleri

İlk olarak, 5G desteğinden mahrum Vivo V27e gücünü MediaTek marka Helio G99 işlemcisine borçlu olacak. Mevcut işlemciye 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Yeni model serideki diğer cihazlar gibi kamera konusunda oldukça iddialı. Cihaz, 64 megapiksel ana kameranın 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensör ile tamamlandığı üçlü bir arka kuruluma sahip. Ön tarafta ise 32 megapiksel sabit odaklı bir lens mevcut.

Tasarım boyutunda V27e düz ekranı ve yine düz kenarlarıyla serinin diğer üyelerinden sıyrılıyor. Söz konusu düz ekran ayrıca, 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve 6.62 inç boyutlarında.

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Son olarak, V27e’de de 66W şarj destekli 4600 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Yazılım adına ise diğer cihazlarda olduğu gibi Funtouch OS 13 arayüzlü Android 13 bu modelde de görev alacak. Özellikleri ile dikkat çeken telefon 289 dolarlık bir etiket değeri ile raflarda yerini alacak