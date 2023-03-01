Ülkemizde çok sevilen markalar arasında yer alan Çinli teknoloji devi vivo, söz verdiği gibi V serisi yeni telefonları olan Vivo V27 ve V27 Pro modellerini tanıttı. Orta-üst segmentte yer alacak olan bu telefonlara gelin yakından bir göz atalım.

Her iki modelde de 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli 3D kavisli AMOLED ekrana yer alıyor. Ön tarafta ise 50MP çözünürlüğünde göz otomatik odaklama ön kamerası bulunuyor. Vivo V27, MediaTek Dimensity 7200 yonga seti tarafından desteklenen ilk telefonu oluyor.

Pro sürümü ise Dimensity 8200 yonga setinden gücünü alıyor. Her iki modelin de 12 GB RAM’e kadar seçenek sunduğunu belirtelim. Telefon kamera tarafında da çok iddialı. Telefonun arkasında Sony IMX766V sensörlü 50MP arka kameranın yanı sıra 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera yer alıyor.

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Magic Blue renk varyantı, açıktan koyu maviye değişen fotokromik bir teknolojiye sahip. Bunlar, 19 dakikada %50’ye kadar şarj ebilen 66W hızlı şarj desteğine sahip 4600mAh pil ile geliyor. Ana model 400 dolar Pro model ise 460 dolar fiyat talep ediliyor. Bu iki modelin de ülkemize gelmesi bekleniyor.

İçindekiler vivo V27 ve V27 Pro özellikleri

vivo V27 ve V27 Pro özellikleri

HDR10+, 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD AMOLED 20:9 en boy oranı ekranı

V27 – Mali-G610 MC4 GPU’lu 2.8 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 7200 4nm işlemci

V27 Pro – Mali-G610 MC6 GPU’lu 3.1GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 4nm işlemci

128GB / 256GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 8GB LPDDR5 RAM, 256GB (UFS 3.1) depolama ile 12GB LPDDR5 RAM

Funtouch OS 13 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

IMX766V sensörlü 50MP kamera, f/1.88 diyafram, f/2.2 diyaframlı OIS 8MP ultra geniş sensör, f/2.4 diyaframlı 2MP makro kamera, Aura ışığı

F/2.45 diyafram açıklığına sahip 50MP otomatik odaklama ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C ses, Stereo Hoparlörler, Yüksek Çözünürlüklü ses

Boyutlar:164.1×74.8×7.36mm (Asil Siyah) / 7.4mm (Sihirli Mavi); Ağırlık:182g

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28A/n77/n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3,GPS (L1 + L5), USB Type-C

66W hızlı şarj ile 4600mAh (tip) / 4500mAh (dk) pil