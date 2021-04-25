Vivo V21 5G modelinin tasarım detayları belli oldu!

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Vivo V21 5G modeli yakın bir zamanda kullanıcılarının karşısına çıkacak. Orta üst seviye akıllı telefon rekabetine dahil olacak akıllı telefon, önümüzdeki hafta tanıtılacak. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı da bu minvalde yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Cihazın tasarım detayları resmen belli oldu. Akıllı telefonun tanıtım öncesi yeni resimleri ortaya çıktı. Firmanın Hindistan ofisi, tanıtım öncesi bir nevi reklam amaçlı bazı görseller paylaştı.

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İşte Vivo V21 5G modelinin tasarım detayları!

Vivo akıllı telefon dünyasına yeni bir model daha çıkarıyor. Fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren firma, yerini sağlama almak istiyor. V serisi akıllı telefonların en son ürünü olan V21 5G için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, artık geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı olarak akıllı telefon dünyasına giriş yapacak cihaz, 5G özelliği ile dikkat çekiyor. Orta üst seviyede yer alması beklenen akıllı telefon ile birlikte firma daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Böylelikle firma piyasada önemli bir alternatif olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilir. Önümüzdeki hafta tanıtımı yapılacak Vivo V21 5G modeli ile alakalı da tanıtım öncesi yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın Hindistan ofisi tanıtım tarihini duyurduğu paylaşımında cihaza dair bazı yeni görüntüler kullandı. Böylelikle akıllı telefonun da tasarım detayları resmi ağızdan ortaya çıktı.

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Orta üst seviyede kullanıcılarını karşılayacak Vivo V21 5G modeli, tasarımsal anlamda büyük yeniliklere sahip olmayacak. Bununla birlikte cihazın biraz eski nesil bir tasarımı olduğunu da söylemek mümkün. Zira akıllı telefon delikli ekran teknolojisinin yaygınlaştığı piyasada damla çentikli tasarım ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ekran boyutu belli olmayan akıllı telefon bir adet ön kamera ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte ön kameranın değeri ise tam 44 MP. Bununla birlikte akıllı telefonun ön kamerasında OIS (optik görüntü sabitleyici) teknolojisi de yer alıyor. Firma paylaştığı poster ile bu özelliği resmen duyurdu. Ayrıca cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar arasında yer alan ana kamera lensi ise 64 MP olacak. Ne yazık ki diğer iki kameranın özellikleri henüz belli olmadı. Akıllı telefon üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar sırasıyla, “gün batımı parıltısı”, “arktik beyaz” ve “alacakaranlık mavisi”. Firma renk bu renk seçenekleri ile birlikte cihazının etkili ve heybetli görünmesini istiyor.

Vivo V21 5G 2.5 boyutlu arka cam ile geliyor!

Tasarımsal anlamda güçlü bir etki bırakmak isteyen firma, işini ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Zira akıllı telefon arka tarafta 2.5 boyutlu cam ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu cam sayesinde akıllı telefon gün ışığına bağlı olarak renk geçişlerine sahip olacak. Özellikle günümüz akıllı telefon dünyasında çokça kullanılan bu cam, firmanın da dikkatinden kaçmamışa benziyor. Akıllı telefon “arktik beyaz” renkli modeli ile karlı dağları anımsatacakken, “alacakaranlık mavisi” ile birlikte de daha klas bir görünüme sahip olacak. Bununla birlikte cihazın üçüncü renk seçeneği olan “gün batımı parıltısı” ilginç bir teknolojiye de sahip. Firma bu renk için özel olarak çift kaplama işlemi gerçekleştirmiş. Bu teknoloji firmanın X60 Pro modelinde de oldukça dikkat çekmişti. Bu sayede cihazın arka camı gün ışığına bağlı olarak belli açılardan gök kuşağı etkisine sahip olacak. Yüksek pürüzlülük ve geçirgenlik mottosu ile üretilen bu camlar kullanıcıların ilgisini oldukça çekeceğe benziyor. Akıllı telefon 7.29mm inceliğe ve 176 gram ağırlığa sahip olacak.

Vivo V21 5G, tasarımsal anlamda etkili olmak istediği kadar teknik özellik konusunda da devrim yaratmak istiyor. Akıllı telefon sanal RAM uygulamasını kullanan ilk modeller arasında yerini alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihaz, sanal RAM teknolojisi sayesinde kullanıcılara 3 GB‘lık ekleme yapmaları imkanını sunacak. Kullanacağı işlemci belli olmayan akıllı telefon, 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Orta seviyeye konumlandırılan cihaz için Snapdragon 700 serisinden bir işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Etkinlik Türkiye saati ile 9.30‘da başlayacak. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile akıllı telefon dünyasında iddialı olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.