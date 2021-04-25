Akıllı Telefonlar
Vivo V21 5G modelinin tasarım detayları belli oldu!
Vivo V21 5G modeli yakın bir zamanda kullanıcılarının karşısına çıkacak. Orta üst seviye akıllı telefon rekabetine dahil olacak akıllı telefon, önümüzdeki hafta tanıtılacak. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı da bu minvalde yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Cihazın tasarım detayları resmen belli oldu. Akıllı telefonun tanıtım öncesi yeni resimleri ortaya çıktı. Firmanın Hindistan ofisi, tanıtım öncesi bir nevi reklam amaçlı bazı görseller paylaştı.
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İşte Vivo V21 5G modelinin tasarım detayları!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni bir model daha çıkarıyor. Fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren firma, yerini sağlama almak istiyor. V serisi akıllı telefonların en son ürünü olan V21 5G için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, artık geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı olarak akıllı telefon dünyasına giriş yapacak cihaz, 5G özelliği ile dikkat çekiyor. Orta üst seviyede yer alması beklenen akıllı telefon ile birlikte firma daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Böylelikle firma piyasada önemli bir alternatif olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilir. Önümüzdeki hafta tanıtımı yapılacak Vivo V21 5G modeli ile alakalı da tanıtım öncesi yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın Hindistan ofisi tanıtım tarihini duyurduğu paylaşımında cihaza dair bazı yeni görüntüler kullandı. Böylelikle akıllı telefonun da tasarım detayları resmi ağızdan ortaya çıktı.
Orta üst seviyede kullanıcılarını karşılayacak Vivo V21 5G modeli, tasarımsal anlamda büyük yeniliklere sahip olmayacak. Bununla birlikte cihazın biraz eski nesil bir tasarımı olduğunu da söylemek mümkün. Zira akıllı telefon delikli ekran teknolojisinin yaygınlaştığı piyasada damla çentikli tasarım ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ekran boyutu belli olmayan akıllı telefon bir adet ön kamera ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte ön kameranın değeri ise tam 44 MP. Bununla birlikte akıllı telefonun ön kamerasında OIS (optik görüntü sabitleyici) teknolojisi de yer alıyor. Firma paylaştığı poster ile bu özelliği resmen duyurdu. Ayrıca cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar arasında yer alan ana kamera lensi ise 64 MP olacak. Ne yazık ki diğer iki kameranın özellikleri henüz belli olmadı. Akıllı telefon üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar sırasıyla, “gün batımı parıltısı”, “arktik beyaz” ve “alacakaranlık mavisi”. Firma renk bu renk seçenekleri ile birlikte cihazının etkili ve heybetli görünmesini istiyor.
Vivo V21 5G 2.5 boyutlu arka cam ile geliyor!
Tasarımsal anlamda güçlü bir etki bırakmak isteyen firma, işini ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Zira akıllı telefon arka tarafta 2.5 boyutlu cam ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu cam sayesinde akıllı telefon gün ışığına bağlı olarak renk geçişlerine sahip olacak. Özellikle günümüz akıllı telefon dünyasında çokça kullanılan bu cam, firmanın da dikkatinden kaçmamışa benziyor. Akıllı telefon “arktik beyaz” renkli modeli ile karlı dağları anımsatacakken, “alacakaranlık mavisi” ile birlikte de daha klas bir görünüme sahip olacak. Bununla birlikte cihazın üçüncü renk seçeneği olan “gün batımı parıltısı” ilginç bir teknolojiye de sahip. Firma bu renk için özel olarak çift kaplama işlemi gerçekleştirmiş. Bu teknoloji firmanın X60 Pro modelinde de oldukça dikkat çekmişti. Bu sayede cihazın arka camı gün ışığına bağlı olarak belli açılardan gök kuşağı etkisine sahip olacak. Yüksek pürüzlülük ve geçirgenlik mottosu ile üretilen bu camlar kullanıcıların ilgisini oldukça çekeceğe benziyor. Akıllı telefon 7.29mm inceliğe ve 176 gram ağırlığa sahip olacak.
Vivo V21 5G, tasarımsal anlamda etkili olmak istediği kadar teknik özellik konusunda da devrim yaratmak istiyor. Akıllı telefon sanal RAM uygulamasını kullanan ilk modeller arasında yerini alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihaz, sanal RAM teknolojisi sayesinde kullanıcılara 3 GB‘lık ekleme yapmaları imkanını sunacak. Kullanacağı işlemci belli olmayan akıllı telefon, 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Orta seviyeye konumlandırılan cihaz için Snapdragon 700 serisinden bir işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Etkinlik Türkiye saati ile 9.30‘da başlayacak. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile akıllı telefon dünyasında iddialı olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 5G modelinin tüm detayları belli oldu!
Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Galaxy M42 5G modelinin tüm özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Galaxy M42 5G.
5G destekli modellere oldukça fazla ısınan Samsung yeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Samsung Galaxy M42 5G, şimdi daha fazla detay ile karşımıza çıkıyor. Gelin yakın bir tarihte tanıtılacak olan Galaxy M42‘ye yakından bakalım. İşte tüm detaylarıyla Galaxy M42!
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Samsung Galaxy M42 5G’nin tüm özellikleri!
Samsung‘un sevilen serisi M bünyesinde piyasaya sürülecek olan Galaxy M42 geliyor. Özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran M42, özellikle orta segmente hitap etmesi nedeniyle gayet ulaşılabilir duruyor. Bakalım Galaxy M42 ne gibi özellikler sunuyor.
İlk olarak ekran tarafından başlamak gerekirse Samsung Galaxy M42 5G üzerinde 6.6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran taşıyor. Parmak izi sensörünü üzerinde taşıyan bu ekran hemen üzerinde 20MP’lik ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Cihaz damla çentikli tasarım ile birlikte geliyor.
Cihazın hemen arkasına baktığımızda 48MP‘lik bir ana kamera görüyoruz. Bu ana kameranın yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ek olarak 5MP‘lik bir derinlik sensörü ve yine 5MP‘lik bir makro lens arka kameraya eşlik ediyor. Yani toplamda dörtlü kamera kurulumu cihaz üzerinde bulunuyor.
Galaxy M42‘nin performansını veren birime baktığımızda ise karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 750G yonga seti çıkıyor. Cihaza 5G desteğini de kazandıran bu işlemciyi 4GB ve 6GB Ram belleklerin desteklemesi bekleniyor. Standart olarak 128GB depolama ile birlikte gelen M42, microSD kart desteği de sunuyor. 5000mAh veya 6000mAh batarya ile gelmesi beklenilen cihaz 15W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 802.11 b/g n/ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 de bulunuyor.
Galaxy M42 5G’nin fiyatı ve çıkış tarihi!
Orta segment özellikler sunan Galaxy M42 5G için Samsung 2200-2800 TL gibi bir fiyat etiketi belirlemiş. Ancak bu fiyata vergiler ekleneceği için cihazın fiyatı daha da yükselecektir. 28 Nisan‘da lansmanı gerçekleştirilecek olan cihazın şu anda satışa sunulma tarihi bilinmiyor.
Genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy M42 5G gerçekten ilgi çekici bir model gibi duruyor. Özellikle M Serisi bünyesinde olması nedeniyle M51 ile ciddi benzerlik gösteriyor. Özellikle performans ve pil tarafında cihazın M51’e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kadar yüksek batarya kapasitesine 15W hızlı şarj desteği yetersiz gelecektir.
Bakalım Samsung 28 Nisan’da gerçekleşecek olan lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi bilgiler verecek. Sizce Galaxy M42 nasıl bir cihaz olmuş? Sizce M42 ülkemize gelirse nasıl bir tepki görür? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Realme Q3 ve Q3 Pro’nun özellikleri ve fiyatları!
Realme’nin yeni 5G destekli modellerini içeren Realme Q3 Serisi tanıtıldı. İşte Realme Q3, Q3 Pro ve Q3i‘nin tüm özellikleri ve fiyatları.
Realme geçtiğimiz günlerde Q Serisi bünyesinde yeni üç adet modeli piyasaya sürdü. Q Serisi bünyesinde 5G destekli üç adet modele yer veriyor. Bu serinin en dikkat çeken tarafları ise her segmentte cihaza yer verilmesi. Q3 ile orta segmente hitap eden şirket, Q3 Pro ile üst segmenti boş bırakmamış. Şimdi gelin cihazların özelliklerine detaylıca bakalım.
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Realme Q3 5G’nin özellikleri!
Realme‘nin bu serideki en ilgi çeken modeli olan Realme Q3 isminden de belli olduğu gibi 5G destekli. Bu desteği Qualcomm‘un Snapdragon 750G yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Bu sayede cihaz orta-üst segment cihazlar arasında yarışıyor.
Depolama tarafında 128GB olmak üzere tek seçenek sunan cihazın ekranına baktığımızda ise Full HD+ çözünürlüğünde 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD 120 Hz bir ekran görüyoruz. 5000mAh’lik batarya ile gelen Realme Q3 5G, 30W hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera tarafında baktığımızda cihazın ön tarafında f/2.1 diyafram aralığına sahip 16MP‘lik bir selfie kamerası görüyoruz.
Q3’ün arka tarafına baktığımızda ise 48MP‘lik ana kameranın yanında 8MP‘lik bir geniş açılı kamera ve 2MP‘lik makro kameraya yer verilmiş. Çift SIM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, gibi birçok özellik sunan Q3, Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalışıyor. 189 gram ağırlığındaki cihazın boyutları ise 162.5 x 74.8 x 8.8 mm olarak şekilleniyor.
Realme Q3’ün fiyatları:
- Realme Q3 6GB + 128GB – 200$
- Realme Q3 8GB + 128GB – 215$
Realme Q3 Pro 5G’nin özellikleri!
Realme Q3 Pro 5G‘ye baktığımızda Pro modeli olması nedeniyle güçlü bir işlemci görüyoruz. Gücünü MediaTek Dimensity 1100‘den alan cihaz yine 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri sunuyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama tercihi sunan Q3 Pro, 4500mAh‘lik bir batarya ile geliyor. Bu bataryayı ise 30W hızlı şarj desteği ile gayet hızlı bir şekilde doldurabiliyor.
Ön tarafında 6.43 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED 120 Hz bir ekran ile gelen Q3 Pro, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerasına yer eriyor. Arka tarafında 64MP‘lik ana kamera taşıyan cihaz, 8MP‘lik geniş açılı sensöre ve 2MP‘lik makro sensöre de yer veriyor. Tüm bu sistemi Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalıştıran cihaz toplam 179 gram ağırlığında. Boyutları 158.5 x 73.3 x 8.4 mm olarak ölçülen cihaz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS, çift SIM gibi özelliklere sahip.
Realme Q3’ün fiyatları:
- Realme Q3 Pro 6GB + 128GB – 246$
- Realme Q3 Pro 8GB + 128GB – 277$
- Realme Q3 Pro 8GB + 256GB – 308$
Realme Q3i’nin özellikleri!
Realme Q3 Serisi’nin son modeli Realme Q3i isminden de anlaşılacağı üzere daha düşük özellikler sunuyor. Günümüz cihazlarına göre orta segmentte yer edinen Realme Q3i içerisinde MediaTek Dimensity 700 yonga setini taşıyor. 4GB ve 6GB Ram bellek tercihi sunan Q3i aslında performans tercihini size bırakıyor diyebiliriz.
128GB ve 256GB depolama tercihleri ile gelen cihaz üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS LCD 90Hz bir ekran taşıyor. Bu ekranın hemen üzerinde 16MP‘lik ön kameraya yer veren Q3i, arka tarafında 48MP‘lik bir ana kamera barındırıyor. Ek olarak 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren Realme Q3i toplamda 185 gram ağırlığında.
5000mAh‘lik bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile gelen cihaz, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ve çift SIM gibi özelliklere de sahip.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 8 Pro 4G modeli resmi olarak tanıtıldı!
Huawei Nova 8 Pro 4G modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl sonu serinin 5G özellikli modelini tanıtan firma, seriyi genişletmek istiyor. 5G özellikli fiyat performans odaklı telefonu ile övgüleri toplayan firma, bir nebze olsun eski günlerindeki hareketliliği yakalamak istiyor. Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon 5G özellikli model ile birebir aynı diyebiliriz. Zira akıllı telefonların kullandıkları işlemciler bile aynı. Tek fark bir modelde ilave anten ile 5G desteğinin olması.
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Huawei Nova 8 Pro 4G modeli de Kirin 985 ile geliyor!
Huawei akıllı telefon dünyasında son dönemlerde yaşadığı düşüşü engellemek istiyor. Akıllı telefon üreticisi, özellikle ABD – Çin arasında geçen ticaret savaşları sırasında oldukça büyük yaralar aldı. Birçok çip üreticisinin engeli ile karşılaşan firma, Google servislerini de kullanamaz oldu. Zira Google ABD‘nin adımlarına uyarak firmayı ekosisteminin dışına çıkardı. Bu nedenle de kullanıcı kaybetmeye başlayan firma, bu yılın ilk çeyreğinde en çok satış yapan beş üretici arasına da giremedi. Eski günlerine geri dönmek isteyen Çinli teknoloji devi, alternatif sayısını da arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda Nova 8 Pro 5G modelini tanıtan firma, seriye bir üye daha ekliyor. Akıllı telefon üreticisi aynı cihazın 4G özellikli bir versiyonunu da kullanıcılarının beğenisine sundu. Nova 8 Pro 4G adıyla çıkan akıllı telefon, 5G özellikli modelden hiçbir farklı yeniliğe sahip değil. Hatta iki akıllı telefonun kullandıkları işlemciler bile aynı.
Akıllı telefon gücünü Kirin 985 işlemcisinden alacak. 5G özellikli modelde bildiğiniz üzere aynı işlemciyle piyasaya çıkmıştı. Aralarındaki tek fark ise anten desteği. Zira Nova 8 Pro 5G ilave anten desteği sayesinde 5G özelliğine sahip oluyor. Firma farklı pazarlarda da daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için aynı işlemcili ancak 4G özellikli bir model çıkarmayı tercih etmiş. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ayrıca cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği de bulunmakta. Öte yandan akıllı telefon bünyesinde ilave microSD kart girişi ne yazık ki yer almamakta. Güçlü bir performans vadeden akıllı telefonun grafik birimi ise sekiz çekirdekli Mali-G77. Piyasada öne çıkmak isteyen akıllı telefon, genel hatlarıyla rekabetçi bir yapıya sahip. Özellikle 5G‘nin yaygın olmadığı pazarlarda cihazın popülaritesinin artması da kuvvetle muhtemel. Tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, tahmin edeceğiniz üzere 5G özellikli model ile aynı tasarıma sahip.
Huawei Nova 8 Pro 4G tasarım detayları!
Tanıtımı ile birlikte akıllı telefona ait görseller de firma tarafından ortaya çıkarıldı. Tasarım detayları ve diğer teknik özellikler bakımından cihaz Nova 8 Pro 5G modelinin birebir aynısı. Akıllı telefon 6.72 inçlik FullHD+ OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun ekran yenileme hızı da tam 120 Hz. Delikli ekran teknolojisine sahip olan Nova 8 Pro 4G modeli, iki adet ön kameraya sahip. Ekranın sol üstünde yer alan bu kameralar ise sırasıyla 16 MP geniş açı ve 32 MP ultra geniş açı olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefonun arka tarafında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Oldukça büyük bir ana kameraya sahip olan cihazın arka kameraları ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekranın içerisinde yer alıyor.
Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 66W‘lık hızlı şarj desteği de bulunmakta. Ayrıca akıllı telefon 5W’lık tersine şarj teknolojisine de sahip olacak. Cihaz firmanın iddiasına göre sıfırdan %60‘a sadece 15 dakikalık şarj süresinde ulaşabiliyor. Geri kalan %40′lık kısım için ise ilave 20 dakika gerekiyor. EMUI 11 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon Android 10 tabanlı olacak. Bununla birlikte cihaz bünyesinde ne yazık ki Google Play servisleri yer almıyor. Akıllı telefonun 8/128 GB‘lık versiyonu 615 dolar, 8/256 GB‘lık versiyonu ise 680 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.
Nova 8 Pro 4G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.72 inç Full HD+ OLED
- İşlemci: Kirin 985
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP + 32 MP
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128/256 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 66W
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 11
- Port: USB-C
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