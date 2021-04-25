Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 5G modelinin tüm detayları belli oldu!
Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Galaxy M42 5G modelinin tüm özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Galaxy M42 5G.
5G destekli modellere oldukça fazla ısınan Samsung yeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Samsung Galaxy M42 5G, şimdi daha fazla detay ile karşımıza çıkıyor. Gelin yakın bir tarihte tanıtılacak olan Galaxy M42‘ye yakından bakalım. İşte tüm detaylarıyla Galaxy M42!
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Samsung Galaxy M42 5G’nin tüm özellikleri!
Samsung‘un sevilen serisi M bünyesinde piyasaya sürülecek olan Galaxy M42 geliyor. Özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran M42, özellikle orta segmente hitap etmesi nedeniyle gayet ulaşılabilir duruyor. Bakalım Galaxy M42 ne gibi özellikler sunuyor.
İlk olarak ekran tarafından başlamak gerekirse Samsung Galaxy M42 5G üzerinde 6.6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran taşıyor. Parmak izi sensörünü üzerinde taşıyan bu ekran hemen üzerinde 20MP’lik ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Cihaz damla çentikli tasarım ile birlikte geliyor.
Cihazın hemen arkasına baktığımızda 48MP‘lik bir ana kamera görüyoruz. Bu ana kameranın yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ek olarak 5MP‘lik bir derinlik sensörü ve yine 5MP‘lik bir makro lens arka kameraya eşlik ediyor. Yani toplamda dörtlü kamera kurulumu cihaz üzerinde bulunuyor.
Galaxy M42‘nin performansını veren birime baktığımızda ise karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 750G yonga seti çıkıyor. Cihaza 5G desteğini de kazandıran bu işlemciyi 4GB ve 6GB Ram belleklerin desteklemesi bekleniyor. Standart olarak 128GB depolama ile birlikte gelen M42, microSD kart desteği de sunuyor. 5000mAh veya 6000mAh batarya ile gelmesi beklenilen cihaz 15W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 802.11 b/g n/ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 de bulunuyor.
Galaxy M42 5G’nin fiyatı ve çıkış tarihi!
Orta segment özellikler sunan Galaxy M42 5G için Samsung 2200-2800 TL gibi bir fiyat etiketi belirlemiş. Ancak bu fiyata vergiler ekleneceği için cihazın fiyatı daha da yükselecektir. 28 Nisan‘da lansmanı gerçekleştirilecek olan cihazın şu anda satışa sunulma tarihi bilinmiyor.
Genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy M42 5G gerçekten ilgi çekici bir model gibi duruyor. Özellikle M Serisi bünyesinde olması nedeniyle M51 ile ciddi benzerlik gösteriyor. Özellikle performans ve pil tarafında cihazın M51’e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kadar yüksek batarya kapasitesine 15W hızlı şarj desteği yetersiz gelecektir.
Bakalım Samsung 28 Nisan’da gerçekleşecek olan lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi bilgiler verecek. Sizce Galaxy M42 nasıl bir cihaz olmuş? Sizce M42 ülkemize gelirse nasıl bir tepki görür? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Realme Q3 ve Q3 Pro’nun özellikleri ve fiyatları!
Realme’nin yeni 5G destekli modellerini içeren Realme Q3 Serisi tanıtıldı. İşte Realme Q3, Q3 Pro ve Q3i‘nin tüm özellikleri ve fiyatları.
Realme geçtiğimiz günlerde Q Serisi bünyesinde yeni üç adet modeli piyasaya sürdü. Q Serisi bünyesinde 5G destekli üç adet modele yer veriyor. Bu serinin en dikkat çeken tarafları ise her segmentte cihaza yer verilmesi. Q3 ile orta segmente hitap eden şirket, Q3 Pro ile üst segmenti boş bırakmamış. Şimdi gelin cihazların özelliklerine detaylıca bakalım.
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Realme Q3 5G’nin özellikleri!
Realme‘nin bu serideki en ilgi çeken modeli olan Realme Q3 isminden de belli olduğu gibi 5G destekli. Bu desteği Qualcomm‘un Snapdragon 750G yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Bu sayede cihaz orta-üst segment cihazlar arasında yarışıyor.
Depolama tarafında 128GB olmak üzere tek seçenek sunan cihazın ekranına baktığımızda ise Full HD+ çözünürlüğünde 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD 120 Hz bir ekran görüyoruz. 5000mAh’lik batarya ile gelen Realme Q3 5G, 30W hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera tarafında baktığımızda cihazın ön tarafında f/2.1 diyafram aralığına sahip 16MP‘lik bir selfie kamerası görüyoruz.
Q3’ün arka tarafına baktığımızda ise 48MP‘lik ana kameranın yanında 8MP‘lik bir geniş açılı kamera ve 2MP‘lik makro kameraya yer verilmiş. Çift SIM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, gibi birçok özellik sunan Q3, Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalışıyor. 189 gram ağırlığındaki cihazın boyutları ise 162.5 x 74.8 x 8.8 mm olarak şekilleniyor.
Realme Q3’ün fiyatları:
- Realme Q3 6GB + 128GB – 200$
- Realme Q3 8GB + 128GB – 215$
Realme Q3 Pro 5G’nin özellikleri!
Realme Q3 Pro 5G‘ye baktığımızda Pro modeli olması nedeniyle güçlü bir işlemci görüyoruz. Gücünü MediaTek Dimensity 1100‘den alan cihaz yine 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri sunuyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama tercihi sunan Q3 Pro, 4500mAh‘lik bir batarya ile geliyor. Bu bataryayı ise 30W hızlı şarj desteği ile gayet hızlı bir şekilde doldurabiliyor.
Ön tarafında 6.43 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED 120 Hz bir ekran ile gelen Q3 Pro, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerasına yer eriyor. Arka tarafında 64MP‘lik ana kamera taşıyan cihaz, 8MP‘lik geniş açılı sensöre ve 2MP‘lik makro sensöre de yer veriyor. Tüm bu sistemi Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalıştıran cihaz toplam 179 gram ağırlığında. Boyutları 158.5 x 73.3 x 8.4 mm olarak ölçülen cihaz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS, çift SIM gibi özelliklere sahip.
Realme Q3’ün fiyatları:
- Realme Q3 Pro 6GB + 128GB – 246$
- Realme Q3 Pro 8GB + 128GB – 277$
- Realme Q3 Pro 8GB + 256GB – 308$
Realme Q3i’nin özellikleri!
Realme Q3 Serisi’nin son modeli Realme Q3i isminden de anlaşılacağı üzere daha düşük özellikler sunuyor. Günümüz cihazlarına göre orta segmentte yer edinen Realme Q3i içerisinde MediaTek Dimensity 700 yonga setini taşıyor. 4GB ve 6GB Ram bellek tercihi sunan Q3i aslında performans tercihini size bırakıyor diyebiliriz.
128GB ve 256GB depolama tercihleri ile gelen cihaz üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS LCD 90Hz bir ekran taşıyor. Bu ekranın hemen üzerinde 16MP‘lik ön kameraya yer veren Q3i, arka tarafında 48MP‘lik bir ana kamera barındırıyor. Ek olarak 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren Realme Q3i toplamda 185 gram ağırlığında.
5000mAh‘lik bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile gelen cihaz, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ve çift SIM gibi özelliklere de sahip.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 8 Pro 4G modeli resmi olarak tanıtıldı!
Huawei Nova 8 Pro 4G modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl sonu serinin 5G özellikli modelini tanıtan firma, seriyi genişletmek istiyor. 5G özellikli fiyat performans odaklı telefonu ile övgüleri toplayan firma, bir nebze olsun eski günlerindeki hareketliliği yakalamak istiyor. Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon 5G özellikli model ile birebir aynı diyebiliriz. Zira akıllı telefonların kullandıkları işlemciler bile aynı. Tek fark bir modelde ilave anten ile 5G desteğinin olması.
Göz atmak isteyebilirsiniz; ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Huawei Nova 8 Pro 4G modeli de Kirin 985 ile geliyor!
Huawei akıllı telefon dünyasında son dönemlerde yaşadığı düşüşü engellemek istiyor. Akıllı telefon üreticisi, özellikle ABD – Çin arasında geçen ticaret savaşları sırasında oldukça büyük yaralar aldı. Birçok çip üreticisinin engeli ile karşılaşan firma, Google servislerini de kullanamaz oldu. Zira Google ABD‘nin adımlarına uyarak firmayı ekosisteminin dışına çıkardı. Bu nedenle de kullanıcı kaybetmeye başlayan firma, bu yılın ilk çeyreğinde en çok satış yapan beş üretici arasına da giremedi. Eski günlerine geri dönmek isteyen Çinli teknoloji devi, alternatif sayısını da arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda Nova 8 Pro 5G modelini tanıtan firma, seriye bir üye daha ekliyor. Akıllı telefon üreticisi aynı cihazın 4G özellikli bir versiyonunu da kullanıcılarının beğenisine sundu. Nova 8 Pro 4G adıyla çıkan akıllı telefon, 5G özellikli modelden hiçbir farklı yeniliğe sahip değil. Hatta iki akıllı telefonun kullandıkları işlemciler bile aynı.
Akıllı telefon gücünü Kirin 985 işlemcisinden alacak. 5G özellikli modelde bildiğiniz üzere aynı işlemciyle piyasaya çıkmıştı. Aralarındaki tek fark ise anten desteği. Zira Nova 8 Pro 5G ilave anten desteği sayesinde 5G özelliğine sahip oluyor. Firma farklı pazarlarda da daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için aynı işlemcili ancak 4G özellikli bir model çıkarmayı tercih etmiş. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ayrıca cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği de bulunmakta. Öte yandan akıllı telefon bünyesinde ilave microSD kart girişi ne yazık ki yer almamakta. Güçlü bir performans vadeden akıllı telefonun grafik birimi ise sekiz çekirdekli Mali-G77. Piyasada öne çıkmak isteyen akıllı telefon, genel hatlarıyla rekabetçi bir yapıya sahip. Özellikle 5G‘nin yaygın olmadığı pazarlarda cihazın popülaritesinin artması da kuvvetle muhtemel. Tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, tahmin edeceğiniz üzere 5G özellikli model ile aynı tasarıma sahip.
Huawei Nova 8 Pro 4G tasarım detayları!
Tanıtımı ile birlikte akıllı telefona ait görseller de firma tarafından ortaya çıkarıldı. Tasarım detayları ve diğer teknik özellikler bakımından cihaz Nova 8 Pro 5G modelinin birebir aynısı. Akıllı telefon 6.72 inçlik FullHD+ OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun ekran yenileme hızı da tam 120 Hz. Delikli ekran teknolojisine sahip olan Nova 8 Pro 4G modeli, iki adet ön kameraya sahip. Ekranın sol üstünde yer alan bu kameralar ise sırasıyla 16 MP geniş açı ve 32 MP ultra geniş açı olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefonun arka tarafında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Oldukça büyük bir ana kameraya sahip olan cihazın arka kameraları ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekranın içerisinde yer alıyor.
Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 66W‘lık hızlı şarj desteği de bulunmakta. Ayrıca akıllı telefon 5W’lık tersine şarj teknolojisine de sahip olacak. Cihaz firmanın iddiasına göre sıfırdan %60‘a sadece 15 dakikalık şarj süresinde ulaşabiliyor. Geri kalan %40′lık kısım için ise ilave 20 dakika gerekiyor. EMUI 11 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon Android 10 tabanlı olacak. Bununla birlikte cihaz bünyesinde ne yazık ki Google Play servisleri yer almıyor. Akıllı telefonun 8/128 GB‘lık versiyonu 615 dolar, 8/256 GB‘lık versiyonu ise 680 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.
Nova 8 Pro 4G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.72 inç Full HD+ OLED
- İşlemci: Kirin 985
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP + 32 MP
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128/256 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 66W
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 11
- Port: USB-C
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Akıllı Telefonlar
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevu #4 serimiz 2021 yılında orta seviye cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile orta seviyeden seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.
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ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevuda her zaman yaptığımız gibi sizlere cihazların neler olduğunu söylemeden ancak fotoğraf kapağında verdiğimiz tüyo ile videonun işleyişi hakkında bir bilgi verdik. Fakat bunu Cem Kıvırcık videonun sonunda öğrenmek zorunda. Yaptığımız bu fotoğraf kıyaslamasında birçok farklı açı, bir çok farklı lens ve mod kullandık. Bu modlardan bazılarının norma çekim, ön kamerada portre çekimi, arka kamerada portre çekimi, ön kamerada ve arkada kamerada gece modu ile gece çekimleri diyebiliriz.
Ayrıca Cem Kıvırcık, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğinden bahsetti. Telefonların kameralarının ne kadar iyi olsa da yazılımının da fotoğraf çekiminde bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları her bir kamera modu için ayrı ayrı yorumladı. Bu tekniklerin başında; kadraja giren nesnelerin şekli, ışığın lense vuruş açısı, etraftaki nesnelere vuran ışık ve diğer nesnelerle olan uyumu, renk şemasının karmaşık olup olmaması gibi etmenler mevcut.
Telefonlara baktığımızda ise burada orta seviyede 3000TL-3500TL arasında ilgi çeken telefonları ele aldık. Oppo Reno 4, realme 7 Pro ve POCO X3 NFC bu segmentte seçtiğimiz modeller oldu. Aslında kamera konusunda üst seviye cihazlar kadar iddialı modeller olmasa da bu telefonları tercih edenlerin telefon seçiminde en büyük kriterlerinin başında kamera performansı yer alıyor. Hepsinin birbirinden farklı kamera kurulumları, yapıları ve fotoğrafları işleyişleri var. Peki arasında hangi telefon özellikleriyle öne çıkıyor ona göz atalım:
realme 7 Pro
Realme 7 Pro aslında kamera konusunda iyi işler başaran bir model oldu. Birçok insan tercih yaparken özellikle kamerasının iyi olması sebebiyle de tercih etti diyebiliriz. Ana kamerada 64MP’lik Sony Exmor RS Sensör (IMX682) kullanan model F1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede gece çekimlerinde de iyi işler çıkarıyor. Bu kamera ile 4K 30fps videolar çekebilmenin yanında 1080p 60fps videoları da çekebiliyorsunuz. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.3. Ek olarak 2MP’lik bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
OPPO Reno 4
Kuzeni diyebileceğimiz realme 7 Pro daki 64MP ana kamera burada yerini 48MP ye bırakmış. Bu kameraya Sony Exmor Sensör (IMX586) eşlik ediyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip olmasıyla realme 7 Pro’ya göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. 6 elementli lens bulunan model kuzeni gibi 4K 30fps videolar çekmenize izin veriyor. Ek olarak 1080p 60fps destekliyor. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.2. Ek olarak 2MP’lik F2.2 diyaframa sahip bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
POCO X3 NFC
POCO X3 NFC, insanlar tarafında çok tercih edilen ve kullananlarında oldukça memnun olduğu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ana kamerasına baktığımızda 64 MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera F1.89 diyafram açıklığına sahip. Gece çekimlerinde diğer iki modele göre diyafram değerleri geride gibi gözüküyor. 4K 30fps video çekimlerinin yanında 1080p 60fps çekimler yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası diğer modellere göre daha gelişmiş diyebiliriz. Burada 13MP’lik 119 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamerasında 2MP’lik makro çekimler yapabilmenize yaran f2.4 değerine sahip bir kamera mevcut. Dördüncü kamerası ise diğer modellerde olduğu gibi 2MP’lik derinlik algısına sahip. Ön kamerada ise 20MP’lik F2.2 diyafram açıklığına sahip. 1080p 30fps çekimler yapabilmenize yarayan bu kamera ek olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş.
Peki sizce hangisi en iyi fotoğrafı çekiyor?
Kör randevuya katılan modellere Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/e06510c
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