Samsung Galaxy M42 5G modelinin tüm detayları belli oldu!

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Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Galaxy M42 5G modelinin tüm özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Galaxy M42 5G.

5G destekli modellere oldukça fazla ısınan Samsung yeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Samsung Galaxy M42 5G, şimdi daha fazla detay ile karşımıza çıkıyor. Gelin yakın bir tarihte tanıtılacak olan Galaxy M42‘ye yakından bakalım. İşte tüm detaylarıyla Galaxy M42!

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Samsung Galaxy M42 5G’nin tüm özellikleri!

Samsung‘un sevilen serisi M bünyesinde piyasaya sürülecek olan Galaxy M42 geliyor. Özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran M42, özellikle orta segmente hitap etmesi nedeniyle gayet ulaşılabilir duruyor. Bakalım Galaxy M42 ne gibi özellikler sunuyor.

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İlk olarak ekran tarafından başlamak gerekirse Samsung Galaxy M42 5G üzerinde 6.6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran taşıyor. Parmak izi sensörünü üzerinde taşıyan bu ekran hemen üzerinde 20MP’lik ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Cihaz damla çentikli tasarım ile birlikte geliyor.

Cihazın hemen arkasına baktığımızda 48MP‘lik bir ana kamera görüyoruz. Bu ana kameranın yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ek olarak 5MP‘lik bir derinlik sensörü ve yine 5MP‘lik bir makro lens arka kameraya eşlik ediyor. Yani toplamda dörtlü kamera kurulumu cihaz üzerinde bulunuyor.

Galaxy M42‘nin performansını veren birime baktığımızda ise karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 750G yonga seti çıkıyor. Cihaza 5G desteğini de kazandıran bu işlemciyi 4GB ve 6GB Ram belleklerin desteklemesi bekleniyor. Standart olarak 128GB depolama ile birlikte gelen M42, microSD kart desteği de sunuyor. 5000mAh veya 6000mAh batarya ile gelmesi beklenilen cihaz 15W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 802.11 b/g n/ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 de bulunuyor.

Galaxy M42 5G’nin fiyatı ve çıkış tarihi!

Orta segment özellikler sunan Galaxy M42 5G için Samsung 2200-2800 TL gibi bir fiyat etiketi belirlemiş. Ancak bu fiyata vergiler ekleneceği için cihazın fiyatı daha da yükselecektir. 28 Nisan‘da lansmanı gerçekleştirilecek olan cihazın şu anda satışa sunulma tarihi bilinmiyor.

Genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy M42 5G gerçekten ilgi çekici bir model gibi duruyor. Özellikle M Serisi bünyesinde olması nedeniyle M51 ile ciddi benzerlik gösteriyor. Özellikle performans ve pil tarafında cihazın M51’e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kadar yüksek batarya kapasitesine 15W hızlı şarj desteği yetersiz gelecektir.

Bakalım Samsung 28 Nisan’da gerçekleşecek olan lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi bilgiler verecek. Sizce Galaxy M42 nasıl bir cihaz olmuş? Sizce M42 ülkemize gelirse nasıl bir tepki görür? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.