Bu videoda Türkiye’de fiyatlıyla çok konuşulan HONOR 600 modelini kutusundan çıkarıyoruz.
HONOR 600 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 156 x 74.7 x 7.8 mm, 185 gram, IP69
Ekran: 6.59 inç AMOLED, FHD, 1 milyar renk, 3840Hz PWM Karartma, HDR vivid, 8000 nir
İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
RAM/Depolama: 8GB/256GB – 8GB/512GB
Kamera: 200MP + 12MP / 50MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 6400 mAh S/C
Şarj: 80W
Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G
Peki siz HONOR 600 hakkında neler düşünüyorsunuz?
