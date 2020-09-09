Vivo V20 özellikleri ve fotoğrafları sızdırıldı!

Vivo V20 Çinli üreticinin duyuracağı yeni modellerden biri. Ülkemize son zamanlarda X50 Lite modeliyle giren ve fiyat/performans oranıyla dikkat çeken firmanın önümüzdeki ayda tanıtmayı planladığı V20 modelinin bazı fotoğrafları ve özellikleri sızdırıldı.

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İşte sızdırılan Vivo V20 bilgileri!

Vivo bir önceki V19 modelini mayısta Hindistan’da duyurdu ve elde ettiği başarıyı da ismi henüz kesinleşmemiş olsa da önümüzdeki ay duyuracağı V20 modelinde sürdürmeyi planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre V20 üçlü bir kamera sistemiyle gelecek. Daha üst seviye bir model olan X50 Pro’nun kamera dizilimini andıran arka tarafta periskop modülü ve gimbal stabilizasyonunun bulunmaması ise Vivo takipçilerini bir nebze hayal kırıklığına uğratabilir.

Ön kamera tarafında ise V19’da olduğu gibi ikili bir düzene sahip olan telefonun ana özçekim kamerası tam 44 MP. İkinci kameranın ise ultra geniş açı kamerası olması bekleniyor. Bu iki kamera ekranın sol tarafına dayalı bir tasarımla sunuluyor.

Geri kalan özellikleri henüz bilmesek de sızdırılan bir başka fotoğraf V20’nin 5G ağları destekleyeceğini gösteriyor. Firma ise V20’ye ek olarak V20 SE ve V20 Pro gibi iki model üzerinde daha çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Vivo V20 ailesi ile ilgili daha fazla bilgi açığa çıkmasını bekliyoruz.