Akıllı Telefonlar
Vivo V20 özellikleri ve fotoğrafları sızdırıldı!
Vivo V20 Çinli üreticinin duyuracağı yeni modellerden biri. Ülkemize son zamanlarda X50 Lite modeliyle giren ve fiyat/performans oranıyla dikkat çeken firmanın önümüzdeki ayda tanıtmayı planladığı V20 modelinin bazı fotoğrafları ve özellikleri sızdırıldı.
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İşte sızdırılan Vivo V20 bilgileri!
Vivo bir önceki V19 modelini mayısta Hindistan’da duyurdu ve elde ettiği başarıyı da ismi henüz kesinleşmemiş olsa da önümüzdeki ay duyuracağı V20 modelinde sürdürmeyi planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre V20 üçlü bir kamera sistemiyle gelecek. Daha üst seviye bir model olan X50 Pro’nun kamera dizilimini andıran arka tarafta periskop modülü ve gimbal stabilizasyonunun bulunmaması ise Vivo takipçilerini bir nebze hayal kırıklığına uğratabilir.
Ön kamera tarafında ise V19’da olduğu gibi ikili bir düzene sahip olan telefonun ana özçekim kamerası tam 44 MP. İkinci kameranın ise ultra geniş açı kamerası olması bekleniyor. Bu iki kamera ekranın sol tarafına dayalı bir tasarımla sunuluyor.
Geri kalan özellikleri henüz bilmesek de sızdırılan bir başka fotoğraf V20’nin 5G ağları destekleyeceğini gösteriyor. Firma ise V20’ye ek olarak V20 SE ve V20 Pro gibi iki model üzerinde daha çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Vivo V20 ailesi ile ilgili daha fazla bilgi açığa çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefon
Google Phone uygulaması Pixel dışındaki cihazlara da geliyor
Google geçtiğimiz yıl spam mesajları engelleyen “Verified SMS” (Doğrulanmış SMS) özelliğine sahip Google Phone uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama bu yıl spam aramaları engelleyen “Verified Calls” (Doğrulanmış Çağrılar) özelliğine de sahip oldu.
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Google Phone uygulaması bizlere neler sunuyor?
Birçoğumuz kişi spam çağrıları yanıtsız bırakıyor. Google bu durumun iyi niyetli işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Doğrulanmış Çağrılar özelliği sayesinde, kullanıcılar gelen çağrıların yanında çeşitli ikonlarla karşılacaklar: İşletme adı, işletme logosu gibi. Aynı zamanda bir “Call Reason” (Arama Nedeni) bölümü olacak ve işletme bu kısımda arama sebebini belirtecek.
Örneğin, bir banka, hesabında anormal işlemler yapıldığını düşündüğü bir müşterisini ararken, arama sebebi olarak “Hileli işlem” şeklinde açıklama yaparak arayabilecek. Google‘a göre müşterilerin çağrılara cevap verme oranı da bu şekilde artmış olacak.
Tüm bunlar, sizi arayan işletmenin Google tarafından doğrulandığını ve herhangi bir spam içermediğini gösteriyor.
Doğrulanmış Çağrılar özelliğine sahip Google Phone uygulaması ilk olarak ABD, Meksika, Brezilya, İspanya ve Hindistan‘da kullanıma sunulacak.
Google söz konusu uygulamayı Pixel dışındaki cihazlarda da Google Play üzerinden kullanıma sunacak. Google Phone uygulaması halihazırda Android One ve Android Go kullanan cihazlara ön yüklü olarak geliyordu. Fakat bu uygulamanın kullanılabilmesi için en az Android 9‘lu bir cihaza sahip olma şartı aranıyor olabilir.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 4 serisi üretimi için Samsung devrede
Qualcomm yeni işlemcilerinin üretimi için iyi bir ilişkisinin bulunduğu Samsung’la masaya oturdu. Giriş seviyesini hedefleyen, uygun fiyatlı ve 5G destekli olduğu söylenen işlemcilerin yeni Snapdragon 4 serisi olduğu söyleniyor. Bu işlemciyi kullanan fiyat performans odaklı telefonlar ufukta görünüyor.
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Snapdragon 4 serisi kullanan telefonlar 2021 başında geliyor.
Samsung, halihazırda 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 690 ve 7 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 765 gibi bazı 5G teknolojisine sahip işlemcilerin üretimini gerçekleştiriyor. 4 serisi, fiyatı göz önüne alındığında 8 nm üretim teknolojisi ile üretilecek gibi görünüyor. Bu yeni işlemci sayesinde giriş seviyesi telefonlarda da 5G teknolojisini daha sık görmek mümkün olacak. Xiaomi, Oppo, Motorola üretilecek olan yeni 5G Snapdragon işlemciler için bekleyen telefon üreticileri arasında. Bu işlemcileri kullanan ilk telefonların 2021 başlarında gelmesi bekleniyor yani üretimin yakında başlayacağı söyleniyor.
Amiral gemisi seviyesi işlemciler olan Snapdragon 800 serisininin üretimi için Qualcomm, Samsung yerime TSMC’yi tercih etmişti. Samsung ise Nvidia’nın yeni GeForce RTX 3000 serisi üretimi için anlaşmaya vararak zararını telafi etmişti. Aynı zamanda IBM de 7 nm üretim sürecinden geçecek olan Power10 işlemcileri için de Samsung ile anlaşmaya varmıştı. İşlemci üretim devi Samsung sektördeki dev firmalarla yeni anlaşmalar yaparak bu alanda gücünü arttırmaya devam ediyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 5G duyurudan önce sızdırıldı!
Motorola Razr 5G bugün resmi olarak tanıtılacak ancak WinFuture adlı kaynak daha fazla bekleyemedi ve cihazın tüm özellikleriyle birlikte önerilen fiyatını da kullanıcılarla buluşturdu.
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Motorola Razr 5G özellikleri neler ?
Motorola Razr 5G‘nin genel dizayn geçtiğimiz senenin Razr 19‘una oldukça benzemekte. Razr 5G, 2142 x 786 piksel ve 21:9 çerçeve oranı olan OLED panel bir ekranla geliyor. Bu ekran 6.2 inç büyüklüğünde ve en öne çıkan özelliği ise katlanabilir olması. Alışageldiğimiz çentik hala ön tarafta ve ahize, ön kamera ve yardımcı sensörlere ev sahipliği yapıyor. Telefonun boyutlarında ise iki farklı durum söz konusu. Açılmış halinde 168.6 mm uzunluk 72.6 genişlik ve 7.9 mm kalınlıkla gelen telefon katlandığında ise boyutlar 90.8 mm uzunluk 72.6 mm genişlik ve 16mm kalınlığa ulaşıyor.
Geçtiğimiz yıla göre en büyük değişiklik ise 48 MP’lik ana kamera. İkincil 2.7 inçlik OLED ekranın hemen altında bulunan bu kamera f/1.7‘lik bir diyafram açıklığına ve optik imaj sabitleyici (OIS) desteğine de sahip. Tasarımda kameranın yanında bir de LED flaşı bulunuyor. Kameranın üstündeki küçük ekran ise gelen bildirimleri ve aramaları görmenizi ilebazı küçük işlemleri yapmanıza olanak sağlayacak. Bir diğer gelişme ise telefonun işlemcisinde. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla bir arada gelen Snapdragon 765G yonga seti yeterli olacağa benziyor.
Parmak izi sensörü arka tarafa alınan Razr 5G’nin 2800 mAh’lik bataryası ise bazı kullanıcılar tarafında hayal kırıklığı yaratabilir. Her ne kadar 2800 mAh değer olarak az görünse de 15W’lık hızlı şarj desteği acil durumlarda işe yarayabilir. Yalnızca bir adet nano SIM slotu bulunan telefon ülkemize de yakında gelmesini beklediğimiz eSIM özelliğini de destekleyecek. İlk etapta sadece siyah renk modeliyle satışa sunulması beklenen telefonun Avrupa’da €1,500’dan satışa sunulması bekleniyor.