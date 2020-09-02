Vivo V20 SE, Geekbench’te teknik özellikleriyle görüntülendi!

V2022 model numarası taşıyan yeni Vivo akıllı telefon, geçtiğimiz hafta Endonezya sertifikasyon sitesi olan IMDA’da görüntülenmişti. İlk olarak 91Mobiles tarafından bildirilen aynı cihaz, Indonesia Telecom’un sitesinde görüntülendi. Bu da bizlere V2022’nin Vivo V20 SE olarak satışa çıkacağını gösterdi.

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Vivo V20 SE hakkında Geekbench’te neler ortaya çıktı?

Vivo V20 SE, Geekbench 5‘ten geçti ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Geekbench listesine göre cihaz sekiz çekirdekli ve Trinket kod adlı bir yonga seti ile gelecek. Yonga setinin taban frekansı 1.80 GHz olarak belirlenmiş. Trinket, daha önce Snapdragon 665 yonga setinin kod adı olduğu için bu yonga seti ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte Geekbench 5 listesi, cihazın 8 GB RAM’e sahip olacağını da gösteriyor. Cihazın arayüzü Android 10 tabanlı FunTouch OS olacak.

V20 SE, Geekbench testinde tekli çekirdekte “316“, çoklu çekirdekte “1377” puan aldı. V2022 model numaralı cihaz, TKDN, Indonesian Telecom, IMDA ve Geekbench gibi sertifika ve karşılaştırma sitelerinde yer alsa da telefon hakkında henüz çok fazla şey bilmiyoruz. Telefonun önceki modeli olan V19, Snapdragon 712 yonga setinden gücünü alıyor. Bu cihazdaki “SE” takısı sebebiyle daha alt segment bir işlemci kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu sertifikaların ardından cihaz hakkındaki detaylı bilgileri ve renderları yakın zaman içerisinde göreceğimizi tahmin ediyoruz.