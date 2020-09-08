Oppo Reno 4 SE, teknik özellikleriyle görüntülendi!

Bu haftanın başlarında Oppo F17 serisine benzeyen ancak arka kamera tasarımı farklı olan bir cihaz TENAA’da görüntülenmişti. TENAA, bu telefonun Oppo’ya ait bir cihaz olduğunu belirtti. Şimdi ise bu akıllı telefonun detaylı teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Oppo Reno 4 SE hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Weibo‘dan gelen yeni raporlara göre Oppo Reno 4 SE isimli yeni bir cihaz yakında piyasaya çıkacak. Bu raporlar, geçtiğimiz günlerde TENAA’da ortaya çıkan bazı teknik özellikler ile uyumlu olarak listeleniyor. Ayrıca alınan sertifikalar ve TENAA’nın ardından Weibo sızıntıları, cihazın yakında tanıtılabileceği anlamına geliyor. Sızıntıyı yapan kişi Oppo Reno 4 SE’nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca cihazın, MediaTek Dimensity 800 yonga setinden gücünü alacağını belirtiyor.

Oppo Reno 4 SE, 6,43 inçlik Samsung Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, 90 Hz değerinde ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ön tarafta 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Cihazın arka tarafta 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 sensörlü ana kamerası mevcut. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı ve makro çekim destekli kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik edecek. Telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh değerinde pili bulunacak.

Oppo‘nun bu telefonu Vivo S7 5G‘ye rakip olarak çıkarması muhtemel gözüküyor. Bu sebeple, cihazın 2.599 CNY(380$) olarak fiyatlandırılması bekleniyor.