Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 SE, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Bu haftanın başlarında Oppo F17 serisine benzeyen ancak arka kamera tasarımı farklı olan bir cihaz TENAA’da görüntülenmişti. TENAA, bu telefonun Oppo’ya ait bir cihaz olduğunu belirtti. Şimdi ise bu akıllı telefonun detaylı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Oppo Reno 4 SE hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Weibo‘dan gelen yeni raporlara göre Oppo Reno 4 SE isimli yeni bir cihaz yakında piyasaya çıkacak. Bu raporlar, geçtiğimiz günlerde TENAA’da ortaya çıkan bazı teknik özellikler ile uyumlu olarak listeleniyor. Ayrıca alınan sertifikalar ve TENAA’nın ardından Weibo sızıntıları, cihazın yakında tanıtılabileceği anlamına geliyor. Sızıntıyı yapan kişi Oppo Reno 4 SE’nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca cihazın, MediaTek Dimensity 800 yonga setinden gücünü alacağını belirtiyor.
Oppo Reno 4 SE, 6,43 inçlik Samsung Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, 90 Hz değerinde ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ön tarafta 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Cihazın arka tarafta 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 sensörlü ana kamerası mevcut. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı ve makro çekim destekli kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik edecek. Telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh değerinde pili bulunacak.
Oppo‘nun bu telefonu Vivo S7 5G‘ye rakip olarak çıkarması muhtemel gözüküyor. Bu sebeple, cihazın 2.599 CNY(380$) olarak fiyatlandırılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T Pro tamamen iptal edilmiş olabilir!
OnePlus’ın güncellenmiş amiral gemisi cihazlarını önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurması bekleniyor. OnePlus 8T ve OnePlus 8T Pro şeklinde iki modeli olacağı düşünülen serinin Pro sürümüyle ilgili üzücü bir gelişme ortaya çıktı!
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OnePlus 8T Pro modelini bekleyenler için flaş gelişme!
TechDroider tarafından ortaya atılan iddiaya göre, önümüzdeki ay yapılması beklenen ürün tanıtımında üst seviye cihaz olarak yalnızca OnePlus 8T duyurulacak. Yani serinin büyük ekran ve daha iyi kameraya sahip 8T Pro oyun dışı kalacak. Bu çarpıcı gelişmenin nedeni şimdilik bilinmezken, markanın aynı dönemde piyasaya 3’ten fazla model sürmek istemediği belirtiliyor. Yani OnePlus 8T, OnePlus Nord ve yine bu etkinlikte duyurulması beklenen OnePlus Clover ile model ailesi tamamlanacak.
OnePlus 8T Pro rafa kaldırılırken, OnePlus 8T modelinin getireceği yeniliklerin de beklendiği üzere küçük çaplı olacağı belirtiliyor. 6.55 inç boyutundaki AMOLED ekran 120Hz desteği barındırırken, bu özellik Pro sürümden standart versiyona taşınmış olacak. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alırken, 8/12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı güçlü işlemciye eşlik edecek.
Kamera tarafında ise geliştirmelerin etkisi daha fazla belirgin olacak. 48+16+8+2 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen dörtlü arka kameranın yazılımsal açıdan optimize edileceği belirtiliyor. Batarya gibi diğer alanlarda ise herhangi bir güncellemenin olmayacağı tahmin ediliyor.
OnePlus 8T modelinin Ekim ayının sonu ya da Kasım başında tanıtılması planlanıyor. Zira telefon kutusundan Android 11 işletim sistemiyle çıkacak ve OnePlus 8T’nin bu sürümü taşıyan ilk akıllı telefon olacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!
Poco‘nun uzun zamandır beklenen orta segment telefonu Poco X3 NFC, uygun fiyat ve güçlü donanımıyla resmi olarak tanıtıldı. Telefonun orta segmentte fiyat/performans bakımından oldukça rekabetçi olması, dikkatleri üzerine çekiyor.
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Poco X3 NFC hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Poco X3 NFC, Qualcomm’un Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca telefon, bu yonga setini kullanan ilk telefon olacak. Şirket, bu yonga setini “Bugüne kadarki en güçlü Snapdragon 700 serisi 4G yonga seti” olduğunu iddia ediyor. Cihazın ön tarafta 6,67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip bir ekranı bulunuyor. Bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 240 Hz sensör okuma hızı ile gelecek. Telefon, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip nokta delik çentikli selfie kamerasına sahip. Bu kamera, gün ışığında daha iyi sonuçlar elde etmek için piksel gruplama teknolojisi kullanıyor.
Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak.
X3 NFC, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile geliyor. Ayrıca 33W değerinde şarj aleti cihazın kutusundan çıkacak. Telefonun Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adındada belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut.
X3 NFC, bakır ısı borusu ve grafit levha içeren LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip. Bu sayede oyun oynarken ve video çekimi yaparken oluşan ısınmanın en aza indirgenmesi hedefleniyor. Cihazın parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunuyor.
Cihaz ne zaman ve hangi modellerle Türkiye’ye gelecek?
X3 NFC, 6/64 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki model ile gelecek. Telefonun “Gölge Grisi” ve “Kobalt Mavisi” olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Cihazın fiyatına gelecek olursak 64 GB’lık model 229€, 128 GB’lık model 270€ üzerinden fiyatlandırılacak. POCO X3 NFC‘nin 6GB+64GB ve 6GB+128GB modelleri, Ekim ayında Türkiye’de de satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS kullanan ilk Huawei cihazları 2021 yılında geliyor!
HarmonyOS, Huawei tarafından özenle geliştirilme sürecinde. Firmanın geçen sene tanıttığı işletim sistemi, ilk ürünleri ile 2021 yılında bizleri karşılayacak.
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2021 yılında HarmonyOS, kullanan akıllı telefon görebiliriz!
ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle uzun süredir okların hedefinde olan Huawei, yeni çıkış yolları aramaya devam ediyor. Gerek yazılım gerek donanım konusunda yeni alternatifler bulmayı hedefleyen akıllı telefon üreticisi bildiğiniz üzere kendi işletim sistemini geçen sene tanıtmıştı. HarmonyOS adını verdikleri işletim sistemi sayesinde akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirmeye çalışan firma, görünüşe göre çalışmalarının ilk meyvelerini bizlere sunmaya çok yakın. 10 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte HarmonyOS 2.0 sürümünü bizlere gösterecek olan Huawei, 2021 yılında bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonları piyasaya çıkarabilir. Huawei CEO‘su Richard Yu, yaptığı açıklama ile bu konuyu doğrularken, hangi akıllı telefon serisi ile geleceği henüz bilinmemekte.
Öte yandan yapılan yorumlara göre firma, yeni işletim sistemini Çin sınırları dışına çıkarmayabilir. Hali hazırda HMS (Huawei Mobile Services) üzerinde çalışmalarını sürdüren firma, küresel pazara yeni işletim sistemini sunmayabilir. Android ve iOS işletim sistemleri ile rekabetin zor olacağını düşünen Çinli firma, bakalım beklediği başarıyı elde edebilecek mi, yoksa yeni işletim sistemi sadece Çin sınırları içerisinde mi yer alacak bekleyip göreceğiz. Hem Huawei marka akıllı telefon hem de diğer akıllı ürünler için oldukça önemli bir yere sahip olan HarmonyOS işletim sistemini merakla bekliyor olacağız.