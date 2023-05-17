vivo, online satış platformu myvivoshop.com’da yeni bir kampanya başlattı. Teknoloji devi, 15 – 31 Mayıs tarihleri arasında myvivoshop.com üzerinden V25 ve Y35 model akıllı telefon satın alan kullanıcılarına 1.599 TL değerinde TWS2 ANC kulaklık ve sepet indirimleri ile toplamda 5.500 TL değerinde kazanç fırsatı sunuyor. V25 ve Y35 modelleri ayrıca 2 büyük Android güncellemesi ve 2 yıllık standart garantiye ek 1 yıl üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti ile geliyor.

Vivo V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına ve mükemmel kapasiteye sahip güçlü işlemcisi ile sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor. V25 5G’nin 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor. Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde fotoğraf çekerken eliniz titrese bile, karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. V25 5G’nin Gün Doğumu Işıltısı ve Turkuaz Mavisi renk seçeneklerinde güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştiren arka kapak da tarzınıza şıklık katıyor.

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Y35, güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle yüksek performans, 8 GB RAM’i ile de yüksek hız imkânı sunuyor. Y35’in geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videolar rahatlıkla indirilip oyunlar hızlı ve kesintisiz oynanabiliyor. Video ve oyun sevenlere kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynanabiliyor, 14 saatin üzerinde de HD film izlenebiliyor. 256 GB depolama alanı sayesinde fotoğraf, video ve oyunları dilediğiniz kadar uzun süre güvenle saklarken, 8 GB’a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapabilirsiniz.

TWS2 ANC kulaklık, 4,7 gram ağırlığı ve kulağa tam oturan zarif tasarımı ile rahat bir kullanım sunuyor. Gelişmiş akustik tasarımı, 12,2 mm’lik süper güçlü bas sistemi ve 40 dB “Gelişmiş Gürültü Önleme” özelliği ile kullanıcılar akıcı bir deneyime sahip oluyor. Önemli bir telefon görüşmesi yaparken veya en sevdiğiniz şarkıyı dinlerken tek dokunuşla dış dünyadan ayrılabilir, gürültü engelleme derecesini otomatik olarak ayarlayabilir veya şeffaflık modunu seçerek bulunduğunuz ortama dahil olabilirsiniz. 29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklar aktif gürültü önleme özelliği açıkken 4,1 saate, bu özellik kapalı olduğunda ise 7,3 saate kadar stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor.

15-31 Mayıs tarihleri arasında devam eden kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://myvivoshop.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.