Vivo‘nun Hindistan pazarı için Vivo V29 serisi piyasaya sürecek. Pricebaba tarafından yapılan ve Paras Guglani’yi kaynak olarak gösteren yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan Vivo V29e 5G‘nin temel özelliklerini ve lansman zaman dilimini ortaya çıkardı.

Rapora göre, Vivo V29e 5G küresel pazarlar için V2304 model numarasına sahip. Önceki raporlar, Vivo V29 serisinin Vivo V29 Lite 5G (V2244 model numarası), Vivo V29 5G ve Vivo V29 Pro 5G gibi diğer model numaralarını da içereceğini ortaya koymuştu.

Vivo V29e 5G özellikleri (söylentiler)

Rapor ayrıca Vivo V29e 5G’nin Dimensity 7000 serisi yonga seti ile donatılacağını ortaya koydu. Cihaz 8 GB ve 12 GB RAM varyantlarıyla gelecek. Her iki model de 256 GB dahili depolama alanı sunacak.

Cihaza 80W hızlı şarjı destekleyebilen 4.600mAh pil güç verecek. Sızıntıda ayrıca 64 megapiksel birincil kameraya sahip olacağından bahsediliyor. Telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı.

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Vivo V29e 5G lansman zamanı



Rapora göre, Vivo V29e 5G Haziran ayında duyurulacak. Siyah, altın ve mavi gibi üç renk seçeneğiyle gelecek. Haberlerde, Singapur’un IMDA sertifikasyonunda ve Google Play Console’da görülen Vivo V29 Lite 5G’nin Snapdragon 695 yonga setine sahip olması bekleniyor. Vivo V29 Pro’nun, 30 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürüleceği söylenen Dimensity 8200 destekli Vivo S17 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olması muhtemel görünüyor.