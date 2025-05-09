Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyasıyla bu hafta da oyunseverlere iki farklı deneyim sunuyor. Her hafta olduğu gibi, Epic Games kullanıcıları için ücretsiz hale getirilen yeni oyunlar, 8 Mayıs itibarıyla kütüphaneye eklenebilir hale geldi. Peki Epic bu haftanın oyunları neler?

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu neler sunuyor?

Bu hafta Epic Games haftanın ücretsiz oyunu olarak iki yapım karşımıza çıkıyor: Deadtime Defenders ve Touch Type Tale. Her iki oyun da 8 Mayıs – 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında ücretsiz olacak. İlgilenen oyuncular bu tarihler arasında oyunları kütüphanelerine ekledikleri takdirde, sonsuza kadar erişim hakkına sahip olacaklar.

Deadtime Defenders, RPG ögeleriyle bezeli tek oyunculu bir looter-shooter oyunu. Özelleştirilebilir silahlar, yetenekler ve farklı karakter geliştirme seçenekleriyle dikkat çeken bu yapım, aksiyon severler için birebir. Oyunun sunduğu atmosfer ve düşman çeşitliliği, tek başına mücadele etmeyi seven oyunculara güçlü bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Öte yandan Touch Type Tale, gerçek zamanlı strateji (RTS) türünü yenilikçi bir oyun mekaniğiyle harmanlıyor. Yazı yazma temelli komutlarla oynanan bu sıra dışı strateji oyunu, hem hikaye anlatımı hem de çevrimiçi desteğiyle dikkat çekiyor. 2024 yılında piyasaya sürülen oyun, türün klasik formülüne farklı bir yorum getiriyor.

Her iki oyun da 15 Mayıs’a kadar tamamen ücretsiz şekilde Epic Games kütüphanesine eklenebiliyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Ücretsiz oyunları almak için:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden Deadtime Defenders ve Touch Type Tale oyunlarını bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Epic Games ücretsiz oyunlar bölümünde halen Super Space Club da indirilebilir durumda. Oyunu almak isteyenlerin sadece Epic Games hesabıyla giriş yapması ve “Yükle” butonuna tıklaması yeterli.

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