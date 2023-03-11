Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemileri ile adından sıkça söz ettiren Vivo, akıllı telefonlarını sergilemeye ve tanıtmaya devam ediyor. Her ne kadar son zamanlarda üst segment cihazların üstünde daha çok çalışan marka, orta sınıf akıllı telefon kullanıcılarını da unutmuyor. Dev şirket son olarak geçen sene kendi ülkesi Çin’de satışa sunduğu Vivo T2x isimli telefonu küresel pazar için hazırlıyor.

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Söz konusu cihazın küresel pazar çıkışı için herhangi bir resmi açıklama olmasa da, geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir Google Play Consol listelemesi telefonun yakında dünyaya açılacağını gösterdi. Mevcut listeleme ayrıca yaklaşan cihazın değişen özelliklerini de gün yüzüne çıkardı.

İçindekiler Vivo T2x Global Özellikleri

Vivo T2x Global Özellikleri

Performans tarafında, ilk olarak Cihaz, Google Play konsolunda MediaTek marka MT6833 kod adlı bir çip ile görülüyor. Bu kodu taşıyan yonga setinin Dimensity 700 olması oldukça muhtemel. Telefonun güç alacağı işlemciyi açığa çıkaran listeleme aynı zamanda ekran özellikleri hakkında da bilgi veriyor. Konsol listesinde yaklaşan cihazın Full HD+ çözünürlük ve 440 PPI piksel yoğunluğu sunabilen bir ekrana sahip olacağı öne sürülüyor. Bununla beraber yaklaşan modelin Çin versiyonunda olduğu gibi 8GB RAM ile çalışacağı da biliniyor.

Kamera tarafında da açığa çıkan bazı ayrıntılar mevcut. Telefon çift 50MP ana sensör + 2MP makro lens kurulumuyla ikili bir kamera modülü taşıyabilir. Öte yandan telefon pil ömrü adına da sadece 35 dakikada %50 şarj olabilen 6.000 mAh değerinde bir bataryayı da bünyesinde barındırabilir.