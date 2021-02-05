Vivo S9 5G modelinin temel özellikleri ortaya çıktı

Vivo S9 5G, beklentilere göre 6 Mart’ta Çin’de piyasaya çıkacak. Ancak öncesinde Twitter’da Digital Chat Station hesabı telefonun bazı teknik özelliklerini duyurdu. Google Play Console’da ortaya çıkan V2072A model numaralı telefonun da Vivo S9 5G olduğu yönünde düşünceler mevcut.

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Telefonun teknik özelliklerine bakalım

Sızıntılara göre Vivo S9 5G, 6,44 inç, OLED ve çentikli yapıda bir ekrana sahip olacak. Cihazın ekran çözünürlüğü ise 1080 x 2400 (FHD+) olacak. Bununda yanında ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip ve OLED olması muhtemel. VIVO önceki S serisi telefonlarında AMOLED paneller tercih etti. V2072A model numaralı cihazın yüksek yenileme hızıyla geleceği için de bir sonraki S serisi model olacağı düşünülüyor.

Kısa süre önce Çinli bir kaynak S9 5G modelinin MediaTek Dimensity 1100 yongasından gücünü alacağını ve bir tanesi 44 MP çözünürlükteki çentikli yapılı çift selfie kamerasına sahip olacağını iddia etmişti. Cihazın ana kamerasının ise 64 MP’lik bir lens ile gelmesi olasılığı yüksek. Telefonun 33 W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli pil ile çalışacağı güçlü iddialar arasında. Sızıntılarda telefonun depolama kapasitesi hakkında bir bilgi mevcut değil. Ancak S9 5G’nin 12 GB RAM ile gelmesi ve Android 11 işletim sistemi ile çalışması bekleniyor.

Vivo S9 5G telefonuna ait olduğu iddia edilen özellikler bu şekilde. Bakalım cihazın resmi duyurusu ne zaman gerçekleşecek. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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