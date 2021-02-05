Akıllı Telefonlar
Vivo S9 5G modelinin temel özellikleri ortaya çıktı
Vivo S9 5G, beklentilere göre 6 Mart’ta Çin’de piyasaya çıkacak. Ancak öncesinde Twitter’da Digital Chat Station hesabı telefonun bazı teknik özelliklerini duyurdu. Google Play Console’da ortaya çıkan V2072A model numaralı telefonun da Vivo S9 5G olduğu yönünde düşünceler mevcut.
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Telefonun teknik özelliklerine bakalım
Sızıntılara göre Vivo S9 5G, 6,44 inç, OLED ve çentikli yapıda bir ekrana sahip olacak. Cihazın ekran çözünürlüğü ise 1080 x 2400 (FHD+) olacak. Bununda yanında ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip ve OLED olması muhtemel. VIVO önceki S serisi telefonlarında AMOLED paneller tercih etti. V2072A model numaralı cihazın yüksek yenileme hızıyla geleceği için de bir sonraki S serisi model olacağı düşünülüyor.
Kısa süre önce Çinli bir kaynak S9 5G modelinin MediaTek Dimensity 1100 yongasından gücünü alacağını ve bir tanesi 44 MP çözünürlükteki çentikli yapılı çift selfie kamerasına sahip olacağını iddia etmişti. Cihazın ana kamerasının ise 64 MP’lik bir lens ile gelmesi olasılığı yüksek. Telefonun 33 W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli pil ile çalışacağı güçlü iddialar arasında. Sızıntılarda telefonun depolama kapasitesi hakkında bir bilgi mevcut değil. Ancak S9 5G’nin 12 GB RAM ile gelmesi ve Android 11 işletim sistemi ile çalışması bekleniyor.
Vivo S9 5G telefonuna ait olduğu iddia edilen özellikler bu şekilde. Bakalım cihazın resmi duyurusu ne zaman gerçekleşecek. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak!
Motorola Ibiza, ile alakalı yeni detaylar sızdırıldı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.
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Giriş seviye akıllı telefon 90 Hz ekran ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasında daha kalıcı hale gelmek istiyor. Dönemin büyük firmalarından olan akıllı telefon üreticisi, piyasaya farklı farklı alternatifler getirmek için kolları sıvadı. Ibiza isimli bir model geliştirdiği öğrenilen firma, 5G özelliğini giriş seviyesine de getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench’e uğrayan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre cihaz 90 Hz ekran yenileme hızı ile piyasaya çıkacak.
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[Exclusive] Motorola is soon going to launch a new budget 5g smartphone with a 90Hz IPS LCD panel in India. Could likely be the Ibiza.
Feel free to retweet.#Motorola
— Mukul Sharma (@stufflistings) February 5, 2021
Daha önceden yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren editör Mukul Sharma, cihaz ile alakalı bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden cihazla alakalı bilgiler veren Sharma, akıllı telefonun 90 Hz ekrana sahip olacağını duyurdu. Giriş seviyesine 5G getirmeyi hedefleyen akıllı telefon üreticisi böylelikle yeni bir gelişmeyle daha fazla kullanıcı çekmeyi planlıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun henüz teknik özellikleri belli olmadı. Ancak ilk gelen bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 480 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bakalım Motorola Ibiza yenilikleri ile birlikte akıllı telefon dünyasında alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy XCover Pro Android 11 güncellemesi alıyor
Samsung’un, son dönemlerde girdiği hızlı güncelleme serisine bir telefon daha eklendi. Galaxy XCover Pro, Android 11 güncellemesi aldı. Samsung, özellikle güncelleme konusunda ekstra çaba gösteriyor.
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en büyük eksikliklerinden birini giderme konusundaki çalışmalarına, devam ediyor. Android akıllı telefon üreticileri, yıllardır söz konusu yazılım güncellemeleri olunca, yeterli önemi göstermediler. Kullanıcıların aldıkları çoğu telefon kutudan çıkan Android sürümü ile ömrünü tamamladı ya da tek bir güncelleme aldı. Söz konusu durum amiral gemisi modeller için bile böyleydi. Samsung, da bu önem vermeyen üreticilerden biriydi. Neyse ki son yıllarda bu durum değişti ve neredeyse her telefon en az iki yıl güncelleme almaya başladı. Samsung tarafında ise Galaxy XCover Pro, Android 11 güncellemesi alan son telefon oldu.
Galaxy XCover Pro Android 11 güncellemesi alıyor
Samsung, güncelleme konusunda kendisini aşmaya devam ediyor. Şirket tarafında Galaxy XCover Pro, Android 11 güncellemesi alan en son akıllı telefon oldu. Güncelleme, Android tabanlı ONE UI 3.0 şeklinde geliyor ve Ocak ayı güvenlik yamasını da içeriyor. Telefon yaklaşık bir sene önce tanıtıldı. Sağlamlık ile ön plana çıkan model, oldukça dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Söz konusu telefonun özelliklerine aşağıdan göz atmak isteyebilirsiniz. Özellikle geride kalan akıllı telefon üreticilerinin, güncelleme konusunda çaba göstermesi önemli. Söz konusu üreticiler diğer şirketlerin elini zorlayarak bu konuyu önemsemeyenlerin bile ilgilenmesine neden oluyor Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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|Samsung Galaxy XCover Pro
|İşletim sistemi: Android 11 ONE UI3.0
|İşlemci:
Exynos 7 Series 9611 (10nm)
Mali-G72 MP3
|Ekran
6.3 inç FHD+ IPS LCD
|Arka Kamera
25 MP + 8MP
Ön Kamera
13 MP
|4.050 mAh 15W hızlı şarj
|64 GB RAM 64 depolama (UFS 2.0)
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 nihayet satışa çıktı
Samsung Galaxy M12 modeli ile ilgili birçok sızıntı haberi çıkmıştı. Samsung nihayet akıllı telefonu Vietnam’daki resmi sitesinde listeledi. Ancak cihazın satış fiyatı henüz belli değil. Telefonun bunun dışındaki tüm özellikleri ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M12 modelinin teknik özellikleri:
Galaxy M12; siyah, mavi ve yeşil renk alternatifleri sunan polikarbonat bir gövdeye sahip. Bunun yanında, cihazın boyutları 164.0 x 75.9 x 9.7mm ve ağırlığı ise 221 gram. Telefon gücünü Exynos 850 yongasından alacak. Ek olarak 3 GB/4 GB/6 GB RAM ve karşılık gelen 32 GB/64 GB/128 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Telefonun depolama kapasitesini MicroSD kart aracılığıyla 1 TB’a kadar arttırmak mümkün.
Galaxy M12, 720 x 1600 piksel (HD+), 6,5 inç PLS TFT LCD bir ekrana sahip. M12, kamera tarafında kullanıcılara ön yüzünde damla çentikli yapıda bir 8 MP selfie kamerası sunuyor. Ek olarak, arka tarafta 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2MP derinlik sensörlü kameralar mevcut. Telefon enerjisini 15 W ile sarj destekleyen 6.000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Bunula birlikte Android 11 tabanlı One UI 3.0 Core işletim sistemi ile çalışıyor.
Bağlantı noktasında ise cihaz çift SIM, 4G, tek bantlı WiFi, Bluetooth 5.0 ve GNSS‘yi (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO) destekliyor. Ayrıca telefonda 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C, parmak izi sensörü, ivmeölçer, kavrama sensörü, ortam ışığı sensörü mevcut.
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