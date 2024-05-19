Apple uzunca bir süredir iPhone’larında büyük bir çentik kullanıyordu. iPhone 14 Pro serisi ile birlikte bu tasarımdan vazgeçip “Dinamik Ada” tasarımına geçmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise iPhone 16 tasarım detayları sızdırıldı, akıllı telefon kanlı canlı görüntülendi. Detaylara bakalım.

iPhone 16 tasarımı nasıl olacak?

Apple, iPhone 16 tasarımı üzerinde uzun süredir çalışıyor. iPhone 11’den beri aynı tasarım dilini kullanan marka, iPhone 16’da tasarım dilini değiştirmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Bugün ise iPhone 16 olabilecek bir görüntü sızdırıldı. Sızıntıdaki görselde Samsung’larda alıştığımız bir kamera tasarımı bizleri karşılıyor. Haricinde ise akıllı telefon standart bir iPhone olarak karşımıza çıkıyor.

Önceki nesil: iPhone 15

iPhone 15, 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.