Çinli teknoloji devi Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonlarında kamera kurulumlarına fazlasıyla dikkat etmeye başladı. Bu bağlamda Leica ile işbirliği yapan marka, Xiaomi 12s serisinden itibaren Leica destekli akıllı telefonlar çıkarmaya başladı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 15 Pro kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 15 Pro kamera tarafında neler sunacak?

Xiaomi 15 Pro kamera tarafında 50 MP çözünürlüğünde periskop yakınlaştırma kamerasına sahip olacak. Biz bu lensi daha önce Xiaomi’nin “Ultra” serilerinde görmüştük. Görünen o ki Xiaomi, Xiaomi 15 Pro kamerasıyla birlikte artık Pro serilerinde de periskop kamera kullanacak. Bunun haricinde akıllı telefonda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Xiaomi bu akıllı telefonunda Samsung markalı sensörler kullanmayacak. Kamera lenslerinin ise Leica olacağı su götürmez bir gerçek.

Xiaomi’nin son amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 14 Ultra kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

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Xiaomi 14 Ultra da Leica imzalı dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Bu ana kamerada Sony Lytia LYT900 kamera sensörü ve Leica SUMMILUX kamera lensi bulunuyor. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 12 mm ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 120 mm periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 75 mm telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.