Togg şu sıralar Togg T10F Fastback modeliyle adından söz ettiriyor. Ancak haberler bunununla sınırlı değil. Togg, Türkiye’nin yerli yayın platformu D-Smart GO ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu iş birliği, hem Togg sahiplerine geniş bir eğlence seçeneği sunarken hem de D-Smart GO’nun erişim alanını genişletiyor. Togg T10X kullanıcıları D-Smart GO ile keyiflerine keyif katacaklar.

Togg ve D-Smart GO İş Birliği Yaptı: Togg T10X Sahipleri 12 Ay Ücretsiz D-Smart GO Alabilecek

D-Smart GO platformu, bir yayın platformu olarak Netflix, Amazon Prime Video gibi rakiplerle mücadele ediyor ve Türkiye’de oldukça yüksek bir popülariteye sahip. Paylaşılan verilere göre Togg kullanıcılarının yüzde 80’inden fazlası, Nisan ayından itibaren sunulan D-Smart GO hizmetini Togg’un T10X C-SUV modelinde kullanmaya başladı. Bu, D-Smart GO’nun hızla Togg kullanıcıları arasında benimsendiğini gösteriyor.

D-Smart GO, T10X’te bir dizi avantaj sunuyor. 100’den fazla canlı TV kanalı ile geniş bir içerik yelpazesi sunarken, 3 gün geri alma özelliği sayesinde izleyicilere kaçırdıkları programları izleme fırsatı veriyor. Ayrıca, araç hareket halindeyken güvenli bir kullanım sağlamak için yalnızca yolcu ekranında kullanılabilen bu uygulama, sürücü güvenliğine de önem veriyor.

Togg T10X sahipleri, D-Smart GO hizmetini 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Bu süreçte araç sahipleri sınırsız olarak her içeriğe erşebilecek. Bu avantaj, Togg’un popülerliğini artırırken, D-Smart GO’nun da daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu ortaklık, kullanıcıların araç içi deneyimlerini zenginleştirirken, aynı zamanda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmalarını sağlıyor.

Gelecekte, bu iş birliğinin daha da genişleyerek benzer projelere öncülük etmesi ve Türkiye’deki teknoloji alanında yeni ufuklar açması bekleniyor. Togg ve D-Smart GO, kullanıcılarına her zaman ve her yerde eğlenceli bir deneyim sunmaya devam edecekler. Bu iş birliği, Türkiye’de dijital eğlence sektörünün geleceği için heyecan verici bir adım olabilir.

