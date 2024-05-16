Android 15 Beta 2, kullanıcılarına heyecan verici yeni özellikler sunuyor. Dinamik Material You temalarından yeniden tasarlanmış ses paneline kadar, bu güncelleme bir dizi yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak, belki de en dikkat çekici yenilik, Android telefonlarda artık bulunan uyarlanabilir titreşim özelliği. İşte Android 15 yenilikleri.

Android 15 Beta 2 Yenilikleri: Yeni Nesil Titreşim Deneyimi Geliyor

Bu özelliğin, daha önce Google Pixel 9 serisiyle birlikte sunulacak bir şey olarak düşünülüyordu, ancak Android 15 Beta 2 ile beklenmedik bir sürpriz olarak geldi. Uyarlanabilir titreşim özelliği, telefonunuzun konumunu, mikrofonunu ve diğer sensörlerini kullanarak titreşim yoğunluğunu ortamınıza göre ayarlıyor.

Örneğin, telefonunuzun yumuşak bir yüzeyde olduğunu algıladığında titreşim daha güçlü olacak, böylece cihazınız sizi uyarabilir. Ancak, sert bir yüzeyde olduğunuzu algılarsa titreşim daha hafif olacak, böylece cihazınız gereksiz sarsıntıları önleyebilir.

Bu özellik, Android 15 Beta 2 çalıştıran bazı Pixel cihazlarında zaten mevcut. Ayarlar menüsünde “Ses ve Titreşim” altında “Titreşim ve Dokunuşlar” bölümünde bu özelliği kontrol edebilirsiniz. Eğer mevcutsa, “Uyarlanabilir Titreşim” ayarı orada listelenecek. Şu anda, Pixel 6’da bu özellik bulunmuyor ancak Pixel 7 Pro ve Pixel 8 Pro gibi diğer modellerde görülebiliyor.

Uyarlanabilir titreşim özelliği, kullanıcıların telefonlarının titreşim deneyimini çevresel faktörlere göre özelleştirmesine olanak tanıyor. Bu, kullanıcıların telefonlarını daha kişisel ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

Android 15 Beta 2’nin bu özelliği, Google’ın mobil deneyimi geliştirmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu özelliğin gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor, ancak şu anda bu özelliği deneyimlemek isteyenler için beta sürümünü kullanmak mümkün.

Android 15 Beta 2’nin getirdiği bu yenilikler, Android kullanıcılarının mobil deneyimini daha da zenginleştirecek gibi görünüyor. Uyarlanabilir titreşim özelliği, Android telefonlarını daha akıllı ve duyarlı hale getirerek kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştıracak. Bu özelliği deneyimleyen kullanıcılar, telefonlarının titreşim deneyimindeki farkı hemen fark edeceklerdir.

Şimdilik Android 15 özellikleri sınırlı. Google cephesi yeni beta sürümlerinde daha farklı özellikler sunabilir. Gelecekte Android 15 yenilikleri hakkında daha fazla şey duyabiliriz. Yakında Samsung gibi devlerin de testleri başlatması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Android güncellemesi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!