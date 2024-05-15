Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Gece yarısından itibaren, yani 15 Mayıs 2024 saat 00:00 itibarıyla, Türkiye’deki köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Bu zam, Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün yanı sıra özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyolları da kapsıyor.

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri İçin Zam: Artık Çanakkale Geçilmez Sözü Bizim İçin de Geçerli!

Bu değişiklikle birlikte, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobil geçiş ücreti 24 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 10 liraya yükseldi. Ülkenin en işlek köprülerinden biri olan İstanbul’un üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim’den geçmek artık otomobiller için 49 lira ücret gerektirecek.

Ancak, bu sadece İstanbul’daki köprüleri etkilemiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü‘nde otomobil geçiş ücreti 419 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 105 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü’nden geçmek isteyen sürücüler ise artık 399 lira ödemek zorunda kalacaklar. İstanbul-İzmir otoyolu ise otomobiller için 984 lira oldu. İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu‘nda otomobiller için ücret 134 lira olarak belirlendi. Malkara-Çanakkale Otoyolu ise köprü dahil otomobiller için 579 liraya yükseldi.

Bu zamlar, sürücüleri ve taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyecek. Artan maliyetler, ulaşım harcamalarını artırarak vatandaşların cebini daha fazla zorlayabilir. Ayrıca, bu zamların ekonomik etkileri üzerinde de derinlemesine düşünmek gerekecek. Gündeme ilişkin bu önemli değişiklikler, ülkenin ekonomik dengeleri ve vatandaşların günlük yaşamları üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, ilgili kesimlerin bu değişikliklere nasıl tepki vereceği ve bu zamların uzun vadeli etkileri dikkatle izlenmek durumunda.

Bu değişikliklerle beraber köprü ve otoyol geçiş ücretleri ciddi bir zam yemiş durumda. Bizler de bu yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri için belirlenen fiyatların vatandaşlar arasında nasıl yankı bulacağını merak ediyoruz.

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