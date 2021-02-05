Akıllı Telefonlar
Vivo Türkiye’de üretim yapmaya başlıyor; fabrika için personel arayışı başladı
BBK Electronics şirketinin çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon devi Vivo, Türkiye sınırları içerisinde üretim yapmaya başlıyor. Vivo Mobile Tedarik Zinciri Müdürü Mustafa Fatih Bingöl tarafından yapılan açıklamaya göre, Gebze’de kurulacak fabrika için alanında uzman 11 personel arayışı başladı.
İlgili haber: Vivo X51 5G modelinin DxOMark puanı belli oldu
Türkiye, son birkaç yıldır özellikle Çinli yatırımcıların odağına girdi. Hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücüyle Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline gelen Türkiye’de Çin menşeili akıllı telefon devleri üretim yapmaya hazırlanıyorlar. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Xiaomi ve OPPO, Türkiye’de cep telefonu fabrikası kuracaklarını açıklamışlardı.
Bu bağlamda Xiaomi 30 milyon dolar; OPPO ise 50 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye’de üretime başlayacaklarını söylemişlerdi. Şimdiyse bir başka Çinli akıllı telefon üreticisinin Türkiye’de üretim yapacağı ortaya çıktı. Türkiye’ye 6 ay önce resmi girişini yapan Vivo, Türkiye sınırları içerisinde fabrika kuracağını duyurdu. Gebze lokasyonunda kurulacağı söylenen fabrika, Vivo’nun seçili cep telefonlarına ev sahipliği yapacak.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Vivo, Türkiye fabrikası için deneyimli personeller arıyor
Vivo, Gebze’de kuracağı telefon fabrikası için şimdiden eleman arayışına bile girmiş durumda. Konuyla alakalı olarak Vivo Mobile Tedarik Zinciri Müdürü Mustafa Fatih Bingöl, LinkedIn hesabından yaptığı duyuruda, kurulacak fabrika için alanında uzman çalışanlar aradıklarını belirtti.
Vivo Türkiye fabrikası kapsamında çalışacak olan kişilerin, 40 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Mustafa Fatih Bingöl’ün açıklamasına göre şirket, bu kriteri taşımakta olan tam 11 kişiyi fabrikasında istihdam edecek. Bununla birlikte bu fabrikasında Vivo; üretim şefi, üretim planlamacısı, gümrük operasyonları sorumlusu gibi birçok farklı alanlarda personele ev sahipliği yapacak.
Vivo Türkiye fabrikası için aranan pozisyonların tamamı şu şekilde:
- Cep Telefonu Üretim Bandı Üretim Şefi (4 kişi)
- Cep Telefonu Üretim Bandı Üretim Planlamacısı (1 kişi)
- Logistik Operasyonlar Sorumlusu (1 kişi)
- Gümrük Operasyonları Sorumlusu (1 kişi)
- Depo Şefi (2 kişi)
- Malzeme Sorumlusu (2 kişi)
Eğer ki, yukarıdaki pozisyonlardan herhangi birisiyle ilgileniyorsanız, sizler de Vivo’ya başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada tüm süreç Mustafa Fatih Bingöl tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla CV’nizi kendisine LinkedIn üzerinden iletmeniz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası ve butonu olmayan yeni telefonunu duyurdu
Teknoloji devi Xiaomi bugün, “akıllara durgunluk verecek” dediği yepyeni bir ekran teknolojili konsept telefonunu tanıttı. Şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası içermeyen telefonun ekranı, yüzey alanının 88 derecelik kısmını kapsıyor.
İlgili haber: Huawei Mate X2, farklı katlanabilir bir tasarım ile geliyor!
Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon markası konumunda bulunan Xiaomi, zaman zaman farklı inovasyonlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle Mix serisine dahil ettiği Mix Alpha adlı akıllı telefonuyla, ekran tasarımını yeniden yorumlayan Çinli şirket, bugün yeni bir konsept telefonunu daha duyurdu. Hani bugüne kadar hep, “Oldu olacak, telefonlardan şarj girişini de kaldırın!” diye geyik yapıyorduk ya, işte bu geyik Xiaomi sayesinde gerçeğe döndü.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Xiaomi’nin bugün sosyal medya hesabından duyurduğu yeni telefon, şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası içermiyor. Sadece şarj girişi de değil; aynı zamanda telefonda ses açma/kısma ve güç tuşu da dahil olmak üzere fiziksel butonlar da yok. Aynı zamanda telefonda, ön yüzey alanının tamı tamına 88 derecelik kısmını kaplayan bir ekran var. Bu arada Xiaomi’nin açıklamasına göre tam 46 farklı patentin bir araya gelerek üretildiği bu cihaz, görünüşe bakılırsa gerçek anlamda yekpare bir gövdesi olan ilk akıllı telefon olacak.
Xiaomi’nin yeni telefonunda, fiziksel buton ve bağlantı portu yok!
Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre; telefonun kasasının yanlarını dahi kaplayan ekran, yüzey olarak bakıldığında 88 derecelik bir alana yayılmakta. Bu mühendislik başarısını elde edebilmek adına toplam 46 farklı patentten faydalandığını ifade eden şirket, telefonla ilgili kısa bir tanıtım videosu da paylaştı.
Paylaşılan videoda, telefonun tasarım sürecinden nasıl bu hale geldiğine varana kadar çeşitli bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda telefonun her köşesinden yakın görünüşünü de açıkça belli eden videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
İşte Xiaomi tarafından paylaşılan o video
Telefonun nasıl şarj olacağı halâ merak konusu
Xiaomi, yeni duyurduğu telefonun nasıl şarj edileceğiyle alakalı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bunu tahmin etmek çok da zor değil. Zira, aslında günümüzdeki amiral gemisi telefonların şarj olabilmek için fiziksel bir bağlantı portuna ihtiyaçları yok. Çünkü telefonların artık hepsinde kablosuz şarj teknolojisi yer alıyor. Bu bağlamda büyük ihtimalle Xiaomi’nin yeni telefonu da şarj ihtiyacını kablosuz şarj teknolojisi sayesinde giderecek.
Bu arada Xiaomi, geçen hafta Mi Air Charge adlı bir ürün tanıtmıştı. Birden fazla cihazı “havadan” şarj edebilen bu cihaz, bugün duyurulan yeni telefonun tamamlayıcı bir unsuru olabilir. Ancak bunun dışında telefonun teknik açıdan herhangi bir özelliği henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, DxOMark’ta ekran özellikleriyle değerlendirildi!
OnePlus 8T, amiral gemisi özellikleri uygun fiyata sunma hedefiyle geçtiğimiz sene Ekim ayında resmi olarak piyasaya çıktı. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri, DxOMark tarafından yayınlanan raporda detaylı bir şekilde değerlendirildi. DxOMark tarafından yayınlanan bu raporda, cihazın ekranı oldukça pozitif bir tutumla eleştiriliyor. Bunun en önemli nedeni, ekranın gerçekten kaliteli bir teknoloji ile üretiliyor olması.
İlginizi çekebilir: Oppo Find X3 serisi, render görüntüleri ile ortaya çıktı!
OnePlus 8T, nasıl bir ekrana sahip?
DxOMark, paylaştığı raporda cihazın ekranı için “pürüzsüz bir dokunuşla iyi renkler” tanımını yaptı. Cihaz, 6.55 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir panele sahip. Ayrıca bu panel %87 ekran/gövde oranına ulaşıyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass 5 ile çizilme ve düşmelere karşı oldukça dayanıklıdır. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 20:9 en boy oranıyla oldukça ideal boyutlarda.
DxOMark, cihazı pek çok alanda inceledi ve bu incelemenin sonucunda telefonun ekranı “89” skor aldı. Buna göre DxOMark ekran sıralamasında lider olan Galaxy Note 20 5G‘nin arkasında OnePlus 8T bulunmakta. OnePlus 8 Pro‘nun ardından OnePlus 8T‘nin pazara yeni bir soluk getirdiği yaygın bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun en çok puan kaybettiği yer, video ve okunabilirlik alanıdır. Fakat cihazın puan kaybettiği yerlerde bile iyi skorlar alması oldukça önemli. Dokunmatik ve renklerde ise OnePlus 8T neredeyse rakipsiz bir ekrana sahip. Ekranda bulunan mavi ışık filtresi de okunabilirlik üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Genel olarak bakıldığında, ekranın çoğu amiral gemisinden daha iyi bir ekrana sahip olduğunu söylemek mümkün.
Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola Ibiza ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft Authenticator’un beta sürümüne, Google Chrome’daki şifreleri aktarma özelliği geldi
Motorola Ibiza Snapdragon 480 ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasındaki varlığını arttırmaya çalışıyor. Bir dönemin önemli devlerinden biri olan firma, akıllı telefon dünyasında alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Ibiza kod adlı bir model geliştiren akıllı telefon üreticisi, giriş seviyesine 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor. Geekbench 4’e uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Cihaz tekli çekirdek performansında 2466 puan aldı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da 6223 puanı hanesine yazdırdı.
Fiyat performans açısından sizleri yarı yolda bırakmayacak akıllı telefonlara, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun böylelikle giriş seviyesinde 5G özelliği sunacağı kesinleşti. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle Vivo Y31s ve Oppo A93 5G modellerinden sonra bu işlemciyi kullanan yeni bir telefon olacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Her ne kadar cihazın modeli Ibiza olarak geçse de ilerleyen günlerde firmanın isim değişikliğine gitmesi muhtemel. Ayrıca cihazın ilerleyen günlerde daha fazla teknik özellikle gündeme geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte ilerleyen günlerde de giriş seviyesindeki 5G‘li akıllı telefon sayısının artabileceği konuşuluyor. Bakalım hangi firmalar bu rekabette yerini alacak bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
2020’de neredeyse her ay 100 milyon insan Call of Duty oynamış!
Google, Android telefonlara kalp atış hızı ölçme özelliği getiriyor
Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve Freelace Pro en beğenilenler arasında!
Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi artık herkese ulaşılabilir oldu
Vivo Türkiye’de üretim yapmaya başlıyor; fabrika için personel arayışı başladı
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.