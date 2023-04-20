Vivo son gelen haberlere göre, Çin pazarı için Vivo S17 serisi telefonlar üzerinde çalışıyor. S17 serisinin önümüzdeki Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu serinin Vivo S17e (V2285A), Vivo S17 (V2283A) ve Vivo S17 Pro modellerini (V2285A) içermesi bekleniyor. Bu cihazlardan bazılarının küresel pazarda Vivo V29 serisi telefonlar olarak yeniden markalanması bekleniyor. Bugün tanınmış bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, iddia edilen Vivo S17 Pro’nun kamera özelliklerini sızdırdı.

Sızıntıya göre Vivo S17 Pro’nun OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX766V birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve merkez odaklı 12 megapiksel Sony IMX663 portre kamerasına sahip olması bekleniyor. Weibo gönderisinde telefonun adından söz edilmese de, “S” harfine atıfta bulunulan yorumlar bölümünde bunun S17 Pro ile ilgili olabileceği öne sürülüyor.

Son raporlar, Vivo S17 Pro’nun BOE’den kavisli kenarlı bir OLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Ekranın 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Vivo S17’nin de aynı ekrana sahip olması bekleniyor, bu da kullanıcıların çarpıcı bir izleme deneyimi bekleyebilecekleri anlamına geliyor.

Donanımla ilgili olarak, söylentiler Vivo S17’nin Snapdragon 778G veya Snapdragon 782G yonga seti tarafından destekleneceğini öne sürerken, Vivo S17 Pro’nun Dimensity 8200 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Vivo S17 muhtemelen 8GB veya 12GB RAM’e sahip olacak, S17 Pro ise 16GB RAM ile gelebilir.

İlginizi Çekebilir: Dimensity 9300 Snapdragon’u Yok Edecek! Vivo İmzasıyla Geliyor!

Hem S17 hem de S17 Pro’nun 128 GB veya 256 GB depolama sunması bekleniyor. Her iki modelin de 80W şarjı desteklemesi bekleniyor ancak pil kapasiteleri henüz bilinmiyor. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu modeller bakalım fiyat açısından nasıl olacak?