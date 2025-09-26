Apple kullanıcıları, iPhone 17 Pro dayanıklılığı hakkında neler düşünüyor? Gerçekten yeni iPhone 17 Pro modeli, önceki nesillerin sağlamlığıyla yarışabilir mi? Kullanıcı deneyiminde yaşanan küçük sürprizler, bu cihazın günlük kullanımda nasıl performans göstereceğini merak ettiriyor.

Apple, iPhone 17 Pro hızlı çiziliyor iddiasını yanıtladı!

iPhone 17 Pro, lansman sonrası dikkat çeken “scratchgate” hikayeleriyle gündeme geldi. Apple, bazı mağaza demolarında görülen çiziklerin MagSafe standlarından kaynaklandığını açıkladı. Standlarla temas sonucu oluşan bu izler, telefon yüzeyinden temizlenebiliyor ve aslında gerçek çizik değil, malzeme transferi olarak tanımlanıyor. Apple, mağazalardaki eski standları yenileyerek sorunu çözmeyi planlıyor.

Ancak sosyal medya ve YouTube incelemeleri, 17 Pro özellikle kamera platformu kenarlarında çizilmelere karşı hassas olduğunu gösteriyor. JerryRigEverything’in testlerinde, kenarlarda chamfer veya radius eksikliği nedeniyle aşınmalar oluşabildiği görülmüş. Bununla birlikte, cihazın diğer bölgeleri oldukça dayanıklı ve günlük kullanımda normal aşınmalar dışında sorun yaşanmıyor.

17 Pro yeni unibody alüminyum tasarımı, öncekilere göre daha hafif ve termal performans açısından üstün. Bu tasarım, cihazın ısınmayı daha iyi yönetmesini sağlıyor ve pil verimliliğini artırıyor. Ceramic Shield 2 ekran kaplaması ise çizilmelere karşı önceki modellerden çok daha dirençli. Apple, yeni alüminyum alaşımı ve anodizasyon katmanı sayesinde mikrosertlik testlerini standartların üstünde geçiyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 özel iOS 26 sürümü yayınlandı!

Türkiye’deki kullanıcılar için de bu durum önemli. iPhone 17 Pro, yerli aksesuar ve kılıf seçenekleriyle uyumlu, ancak çizik riskinin farkında olmakta fayda var. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerdeki hasarlar bilinçli olarak oluşturulmuş olabilir; bu nedenle demo üniteleri kesin bir dayanıklılık göstergesi olarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir.

Öte yandan 17 Pro elden tutulduğunda verdiği his, özellikle kozmos turuncu ve derin mavi renk seçeneklerinde oldukça olumlu. Kullanıcılar çoğunlukla kılıfsız kullanıma rağmen cihazın ilk günkü gibi kaldığını bildiriyor. Yeni tasarımın getirdiği avantajlar arasında, ergonomik hissiyat ve geliştirilmiş termal kontrol öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro’nun alüminyum tasarımının günlük kullanımda sunduğu avantajlar ve olası çizik risklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!