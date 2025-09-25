Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi 17 serisi ile birlikte sahneye çıktı. Snapdragon 8 Elite işlemcisi, güçlü ekranı ve kağıt hissi veren Matte Edition seçeneği ile dikkat çeken tablet, üretkenlik odaklı bir amiral gemisi modeli olarak konumlandırılıyor. Peki Xiaomi Pad 8 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi Pad 8 Pro özellikleri neler?

Xiaomi Pad 8 Pro, 11,2 inç büyüklüğünde 3.2K LCD ekranla geliyor. 3200×2136 çözünürlük, 3:2 en-boy oranı, 144 Hz adaptif yenileme hızı ve 12 bit renk desteğiyle yüksek görsel kalite sunuyor. 800 nit tepe parlaklığa sahip olan ekran, HDR10, HDR Vivid ve Dolby Vision destekliyor.

TÜV göz koruma sertifikası ve DC karartma özelliği ile uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor. Matte Edition versiyonunda kullanılan AG nano-etching ve AR kaplama teknolojileri, yansımaları %70 azaltırken ışık saçılmasını %99 oranında filtreliyor.

Tabletin kalbinde Qualcomm’un 3 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. 4,32 GHz’e kadar çıkan sekiz çekirdekli CPU ve Adreno GPU ile masaüstü seviyesinde performans sağlıyor. Xiaomi, cihazın AnTuTu testinde 3 milyon puanı aştığını söyledi.

HyperOS 3 ile gelen tablet, büyük ekran için optimize edilmiş çoklu görev özellikleri, gelişmiş bölünmüş ekran desteği, yenilenmiş dock sistemi ve PC tarzı tarayıcı ile üretkenliği artırıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli duvar kağıtları ve ofis uygulamaları desteği (WPS, CAJViewer, ZW CAD) de mevcut.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüklü kamera yer alıyor ve 4K 60 fps video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 32 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Yapay zekâ destekli otomatik merkeze alma (Apple’ın Center Stage özelliğini hatırlayanlar bunu bilecektir), hareketle kontrol, güzelleştirme modları ve dolgu ışığı özellikleri özellikle çevrimiçi toplantılar için faydalı.

Ses tarafında Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör sistemi ve Hi-Res sertifikalı ses desteği yer alıyor. Ayrıca dört mikrofon ve yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma özelliği ile ses kalitesi yükseltilmiş durumda.

Xiaomi Pad 8 Pro, 9.200 mAh kapasiteli yüksek yoğunluklu batarya ile geliyor. 67W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolarken, 22,5W ters şarj özelliğiyle powerbank gibi de kullanılabiliyor. Xiaomi, tek şarjla 10,5 saat oyun, 14 saat video izleme ve 20 saatten fazla çevrimiçi toplantı süresi sunduğunu belirtiyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB 3.2 Gen1 desteği mevcut. Ayrıca AAC, LDAC, LHDC 5.0 ve Auracast ses kodeklerini de destekliyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 11,2 inç 3.2K LCD, 144 Hz, 12 bit, 800 nit, HDR10 / Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm, 4,32 GHz)

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB (Matte Edition dahil)

Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, 4K@60fps video

Ön Kamera: 32 MP ultra geniş, AI destekli

Batarya: 9.200 mAh, 67W hızlı şarj, 22,5W ters şarj

Ses: Dörtlü hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res ses

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1

Tasarım: Metal unibody, 5,75 mm kalınlık, 485 g (Matte Edition: 5,8 mm, 494 g)

Xiaomi Pad 8 Pro Fiyatı

8GB + 128GB: 2.799 yuan (~392 dolar)

8GB + 256GB: 3.099 yuan (~434 dolar)

12GB + 256GB: 3.399 yuan (~476 dolar)

12GB + 256GB (Matte Edition): 3.599 yuan (~505 dolar)

12GB + 512GB: 3.699 yuan (~519 dolar)

12GB + 512GB (Matte Edition): 3.899 yuan (~547 dolar)

16GB + 512GB: 3.899 yuan (~547 dolar)

16GB + 512GB (Matte Edition): 4.099 yuan (~574 dolar)

Tablet Siyah, Turkuaz Yeşil ve Buz Kristali Mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Xiaomi Focus Pro kalem ve manyetik klavye ise ayrı olarak satılacak.

İlginizi Çekebilir: iPad katili Xiaomi Pad 8 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Pad 8 Pro, sunduğu Snapdragon 8 Elite gücü ve gelişmiş ekranıyla kullanıcılar için en iyi üretkenlik tableti olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.