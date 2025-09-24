WhatsApp kullanıcılarını heyecanlandıran bir gelişme gündemde. Artık sohbetlerde farklı dillerde gelen mesajları anında çevirmek mümkün olacak. Peki bu yeni özellik tam olarak ne getiriyor? Türkiye’deki kullanıcılar bu değişiklikten nasıl faydalanacak? WhatsApp bu adımı atarken gizlilik ve güvenliği nasıl koruyacak?

WhatsApp çeviri özelliği geliyor! Nedir ve nasıl çalışıyor?

WhatsApp uygulamasına eklenen yeni çeviri özelliği, kullanıcıların yabancı dillerde yazılmış mesajları doğrudan uygulama içinde çevirmesine olanak tanıyor. Bu sistemde Android cihazlar için özel dil paketleri indirilebiliyor, iPhone tarafında ise Apple’ın kendi altyapısı kullanılıyor.

Tüm çeviriler tamamen cihaz üzerinde yapıldığı için gizlilik ve end-to-end şifreleme korunmaya devam ediyor. Yani mesaj içerikleri hiçbir şekilde uygulama sunucularına gönderilmiyor. Bu özellik birebir sohbetlerde, grup konuşmalarında ve hatta WhatsApp Kanal paylaşımlarında çalışıyor. Kullanıcılar tek bir mesaja uzun basarak “çevir” seçeneğini seçebiliyor ya da tüm bir sohbeti otomatik çeviriye açabiliyor.

Özellikle farklı dillerden arkadaşlarla ya da iş ortaklarıyla iletişim kuran kişiler için bu özellik büyük kolaylık sağlayacak. Android kullanıcıları, ilk etapta İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça dilleri arasında çeviri yapabiliyor. iPhone kullanıcıları ise Apple’ın sunduğu dil paketleri sayesinde 19’dan fazla dil desteğine şimdiden erişebiliyor. İlerleyen günlerde desteklenen dil sayısının daha da artacağı belirtiliyor.

Mark Zuckerberg de bu yeniliği kendi kanalı üzerinden duyurarak özelliğin kademeli olarak dünya genelinde dağıtılacağını açıkladı. Ancak Türkiye’deki iPhone kullanıcılarının henüz bu özelliği görememesi, dağıtımın aşamalı olarak ilerlediğini gösteriyor. Yine de resmi açıklamanın yapılmış olması, özelliğin kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşacağının işareti.

Görsellerdeki yeni tasarım detayları da dikkat çekiyor. Mesaj çeviri ekranında daha sade ve modern bir görünüm tercih edilmiş. Uzun basıldığında açılan menüde “Çevir” seçeneğinin belirgin şekilde yer alması, kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Ayrıca çeviri tercihleri menüsünden hangi dillerin otomatik çevrileceği kişiselleştirilebiliyor.

Özelliğin Türkiye’de özellikle iş dünyası, eğitim ve turizm gibi alanlarda yoğun şekilde kullanılacağı öngörülüyor. Farklı milletlerden öğrenciler, iş ortakları ya da turistlerle iletişim kurmak artık çok daha kolay hale gelecek. Şirketin bu hamlesi, uygulamanın yalnızca bir mesajlaşma aracı olmanın ötesine geçtiğini kanıtlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp çeviri özelliği Türkiye’deki iletişim alışkanlıklarını nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!