Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, MediaTek’in bir sonraki amiral gemisi mobil işlemcisi olan Dimensity 9300 çok yakında bizleri karşılayacak. TSMC’nin N4P süreci kullanılarak üretilecek olan işlemcinin Vivo ve MediaTek tarafından birlikte geliştirilmesi ve ilk olarak Vivo X100’de kullanılması bekleniyor! Vivo ve MediaTek coştu!

Vivo ve MediaTek, Qualcomm’a Ayar Verecek!

Dimensity 9300’de kullanılan yeni nesil 4nm üretim süreci (N4P), seleflerinde kullanılan 5nm teknolojisine (N5) göre önemli performans iyileştirmeleri vaat ediyor. Bu gelişmeler Dimensity 9300’ü mobil yonga seti pazarında önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Bu yeni yonga seti, artık üst seviyede standart haline gelen ana performans çekirdeğinin yanında ikincil performans ve verimlilik çekirdeklerini içeren bir yapıyla gelecek. Ana performans çekirdiğinin Cortex X4, diğer performans çekirdeklerinin Cortex A715 ve verimlilik çekirdeklerinin ise Cortex-A515’ten oluşması bekleniyor.

Bu tasarım, farklı iş yüklerinin verimli ve optimize edilmiş bir şekilde işlenmesini sağlayarak kullanıcılara sorunsuz ve kesintisiz bir deneyim sunmanın yanında, güç tüketimi konusunda da bu işlemcinin cimri olmasını sağlıyor.

Dahası, N4P süreci 5nm platformuna dayalı ürünlerin kolayca yeni üretim sürecine taşınmasına olanak tanıyarak TSMC müşterilerinin Ar-Ge maliyetlerini azaltıyor ve 5nm platform ürünleri için daha hızlı ve daha enerji tasarruflu güncellemeler sağlıyor.

Dimensity 9300’ün 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yonaga seti, aynı dönemde piyasaya sürülecek olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabet edecek. MediaTek’in Vivo ile birlikte geliştirdiği bu işlemcide Vivo ismi çok önemli, zira Vivo bir süredir kendi görüntü işlemcilerini üretiyor ve bu konuda artık uzmanlaşmış durumda.

Vivo’nun görüntü işleme ve akıllı telefonlardaki uzmanlığı ile, bir süredir Qualcomm’a soğuk terler döktüren MediaTek’in işbirliğiyle üretileceği söylenen Dimensity 9300, geçmiş facialardan kurtulan ve yeniden ayağa kalkan Qualcomm’a güçlü bir darbe vurabilir.

Bu rekabet, her iki çipin de önemli performans iyileştirmeleri ve optimizasyonları sunmasıyla tüketicilere daha da iyi mobil cihazlar getirmeyi vaat ediyor. Henüz bu işlemcilerin detayları çok net olmasa da, mobil yonga seti pazarında yeni bir döneme girdiğimiz ve bu dönemde rekabetin kıran kırana geçeceği kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek ve Vivo birlik olup Qualcomm’u tahtından edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!