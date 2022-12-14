Vivo, Vivo S16 Pro’nun lansmanı için çalışıyor. Serinin bu ayın sonunda tanıtılması bekleniyor. Vivo’nun yeni akıllı telefon serisi üç cihaz içerecek: Vivo S16 Pro, S16 ve S16e. Bugün Vivo S16 Pro Geekbench’te görüldü. Detaylara bakalım.

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Geekbench web sitesinde “V2245A” model numarasına sahip bir Vivo akıllı telefon görüldü. Daha önceki sızıntılar “V2245A” model numarasına sahip bir Vivo akıllı telefonun Vivo S16 Pro olduğunu gösteriyor.

Yonga setinde üç tanesi 3 GHz hızında, biri 3.10 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu verilerden mütevellit yonga setinin MediaTek Dimensity 8200 olduğu düşünülüyor. Bu yonga setinin 12 GB RAM ile destekleneceği bekleniyor.

Vivo S16 Pro, Geekbench’in tekli çekirdek testinde 988 puan alırken çoklu çekirdek testinde 3721 puan aldı.

Vivo S16 Pro hakkında henüz daha fazla bilgiye sahip değiliz. Lansman günü yaklaştıkça elimizde daha fazla bilgi olacağını umuyoruz.