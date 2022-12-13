Vivo S16 serisi Ekim ayından beri gündemde. Serinin Aralık ayı sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Vivo S16 serisinin 3C sertifikasını aldığını sizlerle daha önce paylaşmıştık.

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Twitter üzerinden yayın yapan @OnLeaks Vivo S16 Pro’nun tasarımını sızdırdı. Daha önce birçok sızıntıya imza atan OnLeaks’in birçok sızıntısının doğru çıkmasından mütevellit bu sızınıtının da doğru çıkacağını varsaymak çokta yanlış olmaz. Vivo S16 Pro’nun kamera tasarımı dikdörtgen olup Vivo S15 Pro’dan çok daha büyük olacak.

Vivo S16 Pro’nun ekranı Vivo S15 Pro’da olduğu gibi kavisli bir ekran olacak. Çoğu telefonda olduğu gibi alt çerçevede bizleri hoparlör, birinci mikrofon deliği ve USB Type-C bağlantısı karşılayacak. Üst çerçevede ise ikinci bir mikrofon deliği olacak. Cihazın sağ çerçevesinde ise güç ve ses açma kapama tuşları olacak. Cihaz 164×74.9×7.5mm boyutlarında olacak.

Sızıntıyı yapan OnLeaks, cihazın 6.6 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Bunun yanı sıra cihazın ekranının 120 hz ekran yenileme hızı olacak. Ayrıyeten Vivo S16 Pro, görüntü işleme için bir Vivo V1+ çipi barındıracak.

Vivo S16 Pro’nun kaputunun altında bizleri MediaTek Dimensity 8200 yonga seti karşılayacak. Bu yonga setine henüz büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmadığımız ancak 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olan bir batarya eşlik edecek. Cihazın RAM ve depolama seçenekleri hakkında henüz bir bilgi yok.

Vivo S16 Pro ile birlikte gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alan Vivo S16 ve Exynos 1080 yonga setinden güç alan Vivo S16e tanıtılacak.