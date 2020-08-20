Vivo resmi olarak Türkiye’de!

Vivo, Türkiye operasyonlarına bugünden itibaren resmen başladığını duyurdu. Şirket, açtığı ofisle birlikte artık akıllı telefonlarını ülkemizde resmi olarak satışa sunacak ve faaliyetlerini sürdürecek.

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Vivo, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı

Son 2 yıldır Çinli akıllı telefon üreticilerinin hem dünyada hem de Türkiye’de eş zamanlı olarak hızla büyüme kat ettiğine şahit oluyoruz. Üreticiler, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Yakın zamanda Türkiye’ye resmi olarak giriş yapan Xiaomi, Oppo ve Realme’den sonra şimdi de bir başka Çinli telefon üreticisi Vivo da Türkiye operasyonlarına resmen başladı.

İlk olarak Türkiye pazarında yürüteceği faaliyetleri için ofis açmakla operasyonlarına başlayan Vivo, 26 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte, Türkiye’de satışa sunacağı akıllı telefon modellerini tanıtacak. Vivo, kendi markasına ait akıllı telefonlarının satışlarına ise Eylül ayından itibaren başlayacak.

Türkiye’de faaliyetlerine yeni başlayan bu markanın adını ilk defa duyacaklar için kısaca açıklayalım. Vivo, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olarak, BBK Electronic çatısı altında faaliyet gösteriyor. Öyle ki, 2020′nin ilk çeyreğinde en çok satan 5. akıllı telefon üreticisi olmayı başarmış, ancak sonrasında yerini Oppo’ya bırakmıştı. Aynı zamanda Vivo’nun OPPO, realme ve OnePlus markalarıyla da kardeş olduğunu söyleyebiliriz; zira bu dört şirketin tamamı BBK Electronics bünyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte BBK Electronics’in, diğer iki markası OPPO ve realme’nin de Türkiye pazarında var olduğunu; aynı zamanda OnePlus’ın da bu sene sonlarına kadar Türkiye’ye giriş yapacağını ekleyelim.

Vivo, her kesime hitap eden fiyat / performans odaklı modelleri ve üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleriyle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Şüphesiz, uygun fiyatlı modeller satışa sunduğu takdirde, aynı başarıyı ülkemizde de yakalayacağını söylemek mümkün.