Vivo resmi olarak Türkiye’de!

Oppo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma F17 Pro cihazını, en pürüzsüz telefon olarak lanse ediyor.

Oppo, akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Firma yeni cihazı F17 Pro modelini Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. 2020 yılının en pürüzsüz telefonu olarak lanse edilen akıllı telefon hakkında bazı fiziksel detaylara da ulaşıldı. 7.48 mm inceliğe sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 164 gram ağırlığa sahip olacak. Oldukça ince bir telefon olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun, Oppo Reno 4 Pro modelinin küresel pazar versiyonundan daha ince olduğu öğrenildi.

Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1

— OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020