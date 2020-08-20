Haber
Vivo resmi olarak Türkiye’de!
Vivo, Türkiye operasyonlarına bugünden itibaren resmen başladığını duyurdu. Şirket, açtığı ofisle birlikte artık akıllı telefonlarını ülkemizde resmi olarak satışa sunacak ve faaliyetlerini sürdürecek.
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Vivo, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı
Son 2 yıldır Çinli akıllı telefon üreticilerinin hem dünyada hem de Türkiye’de eş zamanlı olarak hızla büyüme kat ettiğine şahit oluyoruz. Üreticiler, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Yakın zamanda Türkiye’ye resmi olarak giriş yapan Xiaomi, Oppo ve Realme’den sonra şimdi de bir başka Çinli telefon üreticisi Vivo da Türkiye operasyonlarına resmen başladı.
İlk olarak Türkiye pazarında yürüteceği faaliyetleri için ofis açmakla operasyonlarına başlayan Vivo, 26 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte, Türkiye’de satışa sunacağı akıllı telefon modellerini tanıtacak. Vivo, kendi markasına ait akıllı telefonlarının satışlarına ise Eylül ayından itibaren başlayacak.
Türkiye’de faaliyetlerine yeni başlayan bu markanın adını ilk defa duyacaklar için kısaca açıklayalım. Vivo, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olarak, BBK Electronic çatısı altında faaliyet gösteriyor. Öyle ki, 2020′nin ilk çeyreğinde en çok satan 5. akıllı telefon üreticisi olmayı başarmış, ancak sonrasında yerini Oppo’ya bırakmıştı. Aynı zamanda Vivo’nun OPPO, realme ve OnePlus markalarıyla da kardeş olduğunu söyleyebiliriz; zira bu dört şirketin tamamı BBK Electronics bünyesinde bulunuyor.
Bununla birlikte BBK Electronics’in, diğer iki markası OPPO ve realme’nin de Türkiye pazarında var olduğunu; aynı zamanda OnePlus’ın da bu sene sonlarına kadar Türkiye’ye giriş yapacağını ekleyelim.
Vivo, her kesime hitap eden fiyat / performans odaklı modelleri ve üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleriyle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Şüphesiz, uygun fiyatlı modeller satışa sunduğu takdirde, aynı başarıyı ülkemizde de yakalayacağını söylemek mümkün.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, en pürüzsüz telefon olarak geliyor!
Oppo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma F17 Pro cihazını, en pürüzsüz telefon olarak lanse ediyor.
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En pürüzsüz telefon Oppo F17 Pro!
Oppo, akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Firma yeni cihazı F17 Pro modelini Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. 2020 yılının en pürüzsüz telefonu olarak lanse edilen akıllı telefon hakkında bazı fiziksel detaylara da ulaşıldı. 7.48 mm inceliğe sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 164 gram ağırlığa sahip olacak. Oldukça ince bir telefon olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun, Oppo Reno 4 Pro modelinin küresel pazar versiyonundan daha ince olduğu öğrenildi.
Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1
— OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020
Amiral gemisi özellikler ile karşımıza çıkması beklenen OppoF17 Pro, görünüşe göre MediaTek yapımı Dimensity 1000 işlemcisine sahip olacak. Her ne kadar ortaya atılan teknik özellikler iddia niteliğini taşısa da firmanın özellikle genç nesil için trendlere uygun bir akıllı telefon yapmak istediği öğrenildi. Tasarım detayları bakımından sadece fiziksel özellikleri bilinen cihaz, paylaşılan videoya bakıldığında en az iki kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. F15 serisinin dört kameralı çıktığını düşünürsek, firmanın cihazda iki kameradan daha fazlasını yerleştirdiği düşünülebilir. Bakalım ilerleyen günlerde akıllı telefon hakkında hangi yeni bilgiler bizleri karşılayacak bekleyip göreceğiz. Çıkış tarihi belli olmayan F17 Pro, tahminlere göre eylül ayı içerisinde tanıtılacak.
Sanal Gerçeklik
Oculus kullanıcılarına Facebook hesabı açma zorunluluğu geliyor
Facebook, Oculus VR gözlüklerini kullanan ve kullanacak olanların, bundan böyle Facebook’ta hesap açmalarını ve bu hesabı kullanarak gözlükte oturum açmayı zorunlu kılacağını açıkladı.
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Facebook’u genellikle hep Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal ağ çalışmalarıyla biliyoruz; aslında şirket, sanal gerçeklik teknolojileri üzerinde de yoğun çalışıyor. Hatta bu doğrultuda, sanal gerçeklik teknolojileri üreten Oculus VR şirketini 2014 yılında satın almıştı. Şu zamana kadar kullanıcılar, Oculus VR‘ın kendine ait hesap sistemiyle hayatına devam ediyordu; ancak yapılan açıklamalara göre, bu durumu yakında değişecek ve OculusVR kullanıcılarına Facebook hesabı açma zorunluluğu gelecek.
Oculus başlıklarına Facebook hesabı zorunluluğu geliyor
2020’nin sonlarında yürürlüğe girecek yeni değişiklikle birlikte, Oculus kullanıcıları artık sadece Facebook hesabıyla kayıt yapabilecek. Halihazırda Oculus’u kendi hesabıyla kullananların ise, hesabını Facebook ile birleştirmeleri isteniyor. Yalnız Facebook’un kullanıcılara 2023’e kadar Oculus hesaplarıyla devam edebilme şansı verdiğini de hatırlatalım. 2023′ten sonra ise Oculus hesabına olan destek sonlanıp, yeni sistem yürürlüğe girecek.
Gelecekteki piyasaya çıkacak olan Oculus başlıklarında ise, Facebook hesabıyla kayıt olmak zorunlu olacak. Örneğin bu sonbaharda tanıtılması beklenen yeni “Quest” başlığı kuvvetle muhtemel Facebook hesabı olmadan çalışmayacak.
Aynı zamanda cihazlarını Facebook’a bağlı olmadan eski hesaplarla kullananların bir süreliğine olumsuz etkilenmeyeceğini de ekleyelim. Ama Oculus hesabıyla kullanılan başlıklar, ileride Facebook’un yapacağı hamlelere göre işlevselliğini kaybedebilir; örneğin bazı uygulamalar ve özellikler, sadece Facebook hesabıyla giriş yapıldığında çalışabilir.
Her halükarda Facebook’un son dönemlerde önem verdiği, bütün platformları üzerinde hakimiyet kurma ve kendisini ön plana çıkarma stratejisini Oculus’ta da devam ettireceğini söylemek mümkün.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Samsung, yakın zaman içinde Galaxy M31, Galaxy M01 ve gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihazı duyurdu. Şirket, şimdi ise SM-M515F model numarasına sahip Samsung Galaxy M51 adlı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkındaki bazı sertifikalar ve raporlar sızdırıldı. Raporlara göre cihaz, gelecek ay Hindistan’da satışa sunulacak.
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Samsung Galaxy M51 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M51, son sızıntılara göre Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Galaxy M serisinin en çok öne çıkan özelliklerinden biri bataryasıdır. Bu cihazda da 7000 mAh değerinde devasa bir pil bulunacak. Samsung daha önce 6000 mAh değerinde bataryası ile Galaxy M30s’i tanıtmıştı. Geçtiğimiz senenin telefonu olmasına rağmen bu değer oldukça etkileyiciydi. Şimdi ise Samsung bunu bir adım daha öteye taşıyarak 7000 mAh değerinde bataryası ile Galaxy M51’i tanıtacak.
Galaxy M51, arka tarafta muhtemelen 64 MP ana kamerası bulunan dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Ana kamera sensörünün Samsung ISOCELL olacağı tahmin ediliyor. Samsung‘un diğer orta segment akıllı telefonlarındaki gibi AMOLED bir ekranı bu telefonda kullanması muhtemel gözüküyor. Ayrıca bazı sızıntılara göre bu ekran 6.67 inçlik FHD+ çözünürlüklü olacak. Diğer teknik detaylara baktığımızda ise cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, NFC ve Bluetooth 5.0 bulunacağı söyleniyor. Galaxy M51 hakkında gelecek haftalarda daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.