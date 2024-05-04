Spotify kayıpsız ses desteği ne zaman gelecek, Spotify HiFi gelecek mi diye soranlar için güzel haberler geldi. Spotify, yıllardır beklenen kayıpsız ses akışını nihayet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bazı kullanıcı arayüzü öğeleri, projenin hayatta olduğunu ve yakında kullanıcıların hizmetine sunulabileceğini gösteriyor. Spotify kayıpsız ses geliyor.

Spotify Kayıpsız Ses Akışını Nihayet Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor: Yeni Arayüz Ortaya Çıktı

Spotify, şu anda en fazla 320kbps olan mevcut bit hızını artırmayı planlıyor gibi görünüyor. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, Spotify kayıpsız ses desteğinin yolda olduğunu gösteriyor. Bu ekran görüntülerinde, cihaz uyumluluğu denetleyicisi ve 1.411kbps’ye kadar kayıpsız akış kalitesi gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca, kayıpsız kaliteye ulaşılabilen maksimum hızın 2.117kbps olduğu ve bu kalitede dinlemenin dakikada 15,9MB veri tüketebileceği belirtiliyor. FLAC ses formatı aracılığıyla “sınırlı şarkılar” için 24-bit/44.1kHz’e kadar dinleme desteği de mevcut olacak gibi duruyor. Bu da Spotify ses kalitesi için iyi bir gelişme.

Spotify’ın kayıpsız ses akışı için kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yapıldığı görülüyor. Ekran görüntülerinde, cihazların, bağlantı türlerinin ve bant genişliklerinin kayıpsız sesi destekleyip desteklemediğini söyleyen bir uyumluluk denetleyicisi gösteriliyor. Bu özellik, en iyi çevrimdışı dinleme deneyimi için kayıpsız kalitede müzik indirmeyi öneriyor.

Öte yandan, Spotify bu özelliği tanıtırken “HiFi” markasını “Kayıpsız” olarak yeniden adlandıracak gibi duruyor. Mobil uygulama tanıtım ekranında bu değişiklik dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Spotify’ın bu özelliği henüz tam olarak çalışır durumda olmayabilir. Ancak, kullanıcı arayüzü öğelerinin uygulamada bulunması, Spotify’ın kayıpsız ses akışını yakında kullanıcılarına sunacağına dair umutları artırıyor.

Sonuç olarak, Spotify’ın uzun zamandır beklenen kayıpsız ses akışını nihayet piyasaya sürmeye hazırlandığı görülüyor. Ancak, Spotify’ın rakip ses akışı hizmetleri gibi uzun zamandır bu özelliği sunan platformlarla rekabet edebilmesi için beklenen özelliklerin kullanıcılarla bir an önce buluşturulması gerekiyor. Bu nedenle, Spotify kullanıcıları, bu özelliğin ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağını görmeyi heyecanla bekliyor. Spotify HiFi için beklentiler yüksek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify HiFi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!