Akıllı Telefonlar
Realme Narzo Türkiye’ye geliyor
Realme, geçtiğimiz aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği Narzo ailesini nihayet Türkiye’ye getiriyor.
İlginizi çekebilir: Realme Narzo ailesi neden Türkiye’de satılmıyor?
Realme Narzo Türkiye’ye geliyor
Aslında Narzo‘yu tamamen yeni bir akıllı telefon ailesi olarak nitelendirmek doğru olmaz. Realme bu seriyi, global pazarda, hatta ülkemizde de satışta olan Realme 6i ve Realme 3C modellerinin Hindistan’a özel çıkartılmış versiyonları olarak sunmuştu. Şimdi ise şirket, bu serisini Türkiye‘ye de getirme kararı aldı. Narzo10‘un globalde Realme 6i; Narzo10A‘nın ise Realme C3 modeline tekabül ettiğini de ekleyelim.
Realme Narzo serisinin, firma için aslında özel bir anlamı da var. Realme, iki ay önce tanıtımı yaparken Narzo isminin; “Next-Level Camera, A Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design and Outstanding Display” ifadelerinin baş harflerinden yola çıkılarak konulduğunu aktarmıştı. Bu ifadelerin Türkçe anlamının; “İleri Seviye Kamera, A Seviye İşlemci, Dikkat Çekici Batarya, Üst Düzey Dizayn, Muhteşem Ekran” olduğunu söyleyebiliriz.
Narzo 10 teknik özellikleri
Narzo 10 modeli, Mediatek Helio G80 yonga setinden gücünü alıyor. Ekran tarafında 6.5 inç HD+ tercih edilen telefon, ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ön kameranın damla çentik tasarımı ile konumlandırıldığı Narzo 10, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası ile geliyor. Cihazın arka tarafında ise; 48 MP ana kamera ile beraber 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP B/W filtresi bulunan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.
Narzo 10‘un 5.000 mAh kapasiteli bataryası, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W hızlı şarj desteği ile güç ihtiyacını giderecek.
Narzo 10A teknik özellikleri
Realme Narzo 10A modeli de kardeşine benzer şekilde 6.5 inç HD+ ekrana sahip. Yonga seti olarak ise Helio G70 tercih edilmiş. Bu sayede cihaz, kardeşine göre nispeten daha uygun fiyatlı olacak. Arka tarafında 12 MP ana kamera ile beraber, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunan cihazın; ön tarafında da 5 MP çözünürlüğe sahip f/2.4 diyafram aralığında kamera bulunuyor.
Narzo 10A‘da bulunan 5.000 mAh batarya, bu sefer Micro-USB portu üzerinden 10W ile şarj olacak.
Her iki cihazda da arka tarafta bir parmak izi sensörü yer alıyor. Ayrıca Narzo serisinin, Android 10 tabanlı Realme UI ile karşımıza çıkacağını belirtelim.
Realme Narzo 10 ve Narzo10A Türkiye fiyatı nedir?
Her iki cihazın da Türkiye fiyatı resmî olarak açıklanmadı. Ancak Narzo 10, Hindistan‘da 11.999 rupi (yaklaşık 1137 TL); Narzo 10A ise 8.499 rupi (yaklaşık 825 TL) fiyatla satışa sunulmuştu. Elbette ülkemizde de bu kadar ucuz olmayacak.
Realme 6i‘nin ülkemizde 2600 – 3000 TL civarlarında olduğunu düşünürsek, muhtemelen Narzo serisi de buna benzer fiyatlarla satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla sızdırıldı!
Bu yıl bitmeden Xiaomi, güçlü amiral gemileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu cihazlar 11 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Cihazların Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Extreme Edition olarak adlandırılması bekleniyor. Telefonlar, Xiaomi‘nin 10.yıl kutlamaları ile birlikte kullanıcılara sunulacak.
İlginizi çekebilir: EMUI 11, 250 milyon kullanıcıya ulaşacak!
Xiaomi Mi 10 Ultra hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Bugün Weibo üzerinden cihazın bazı teknik özelliklerini ortaya çıkaran bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görselde cihazın 8/256 GB, 12/256 GB ve 16/512 GB’lık modellerinin bulunacağı belirtiliyor. Ancak bu modellerin fiyatları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Cihazın arka kapak tasarımı ile ilgili de bazı görüntüler bulunuyor. Şirket, telefonun özellikle birinci sınıf malzemeden üretilmesini istediği için arka kapakta seramik veya cam kullanılacağı tahmin ediliyor.
Mi 10 Ultra için arka tarafın görselleştirildiği bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafta geçtiğimiz hafta yayınlanan ve cihazın kabı olduğu tahmin edilen fotoğraf ile oldukça benzer bir tasarım gözüküyor. Her ne kadar etkileyici bir tarafı olsa da tasarım olarak göze büyük geliyor. Telefonun 100x veya 120x dijital zoom yapabilen bir periskop kamerasına sahip olması bekleniyor. Bunun haricinde Snapdragon 865+ 5G ve 120 Hz ekran tazeleme hızı gibi amiral gemilerindeki popüler özellikler de bu cihazda bulunabilir.
Mi 10 Ultra için ortaya atılan bir başka söylenti ise cihazın 100W veya 120W değerinde hızlı şarj ile gelebilecek olması. Ayrıca 55W değerinde kablosuz hızlı şarj da cihazın temel donanımında bulunabilir. 11 Ağustos‘ta tüm bilgileri net bir şekilde özel bir lansmanla öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro+ için isim değişikliğine gidiliyor!
Xiaomi Mi 10 Pro+ isim değişikliğine maruz kalacak. Firmanın yeni amiral gemisi cihazını artık Mi 10 Ultra adıyla piyasada göreceğiz.
İlginizi çekebilir; Google, uygun fiyatlı yeni Pixel 4a 5G modelini de duyurdu
Xiaomi Mi 10 Ultra geliyor!
Xiaomi akıllı telefon piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firmanın önümüzdeki hafta tanıtacağı Mi 10 Pro+ cihazı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın kurucuları arasında yer alan LeiJun, Weibo üzerinden gerçekleştirdiği soru cevap ile hayranların sorularını yanıtlarken yeni bilgiler de yermeyi ihmal etmedi. Xiaomi Mi 10 Pro+ cihazı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Lei Jun, cihazı Mi 10 Ultra ismi ile piyasaya çıkartacaklarını belirtti. Buna neden olarak ise firmanın, karışık bir isimle kullanıcıların kafasını karıştırmak istemediği gösterildi. Ancak cihazın Ultra adını sadece küresel pazarda alacağı, Çin piyasasında “Extreme Commemorative Edition” adına sahip olacağı gelen bilgiler arasında.
Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi Mi 10 Ultra cihazının Snapdragon 865+ işlemcisi ile piyasaya çıkması bekleniyor. Serinin en kuvvetli telefonu olması beklenen cihaz, oldukça büyük bir arka kamera kuruluma sahip olacağa benziyor. Dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcılarını karşılayacak cihazın kameralarının detaylı özellikleri henüz bilinmiyor. Tek bilinen, daha önce duyurulan, 100X Infinity Zoom özelliği. Amiral gemisi özelliklere sahip olacağı için RAM ve depolama alanı olarak oldukça kuvvetli olacak olan cihaz, firmanın 11 Ağustos tarihinde yapacağı etkinlik ile birlikte ilk kez duyurulacak. Bakalım Xiaomi, Mi 10 Ultra cihazı ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
2020 yılı 2. çeyrekte, dünya çapındaki akıllı telefon satışları düşüşe geçti!
Canalys tarafından yayınlanan araştırmaya göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları düşüşe geçti. Canalys’e göre, bu düşüşten etkilenmeyerek büyümeye devam edebilen tek üretici ise, Apple oldu.
İlginizi çekebilir: Tablet satışları, 2020 yılı 2. çeyrekte %26 arttı
2020 yılının 2. çeyreğindeki global akıllı telefon satışları ile ilgili yayınlanan veriler neler gösteriyor
Canalys’in yayınladığı rapora göre, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla büyüme gösterebilen tek şirket Apple oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla, satışlarında %25 oranında büyüme yaşayan Apple, dünya genelinde 45.1 milyon adet iPhone satmayı başarabildi. Fakat dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında ise, toplamda %14 oranında düşüş yaşanarak; 285 milyon adete geriledi. Canalys yetkililerinden Ben Stanton’a göre ise, Covid-19 sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, birçok ülkede vatandaşların alım gücü, görece sabit kaldı. Fakat Stanton’ın diğer ifadelerine göre ise de, önümüzdeki günlerde, salgın kaynaklı ekonomik problemler derinleşmeye başladıkça, global akıllı telefon pazarındaki sıkıntılar da artmaya başlayacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Canalys tarafından yayınlanan bir başka rapora göre de; Huawei, Covid-19 sürecinde değişen dengelerle, Samsung’un önüne geçmeyi başarmıştı. Stanton’a göre Huawei, bunu salgın sürecini hızlı atlatan ve çabuk toparlanan Çin ekonomisinin yerel gücü ile başarmış idi. A.B.D. yaptırımlarına rağmen Huawei, 55.8 milyon adet cihaz satarak; 53.7 milyon satış yapabilen Samsung’un önüne geçmişti. Bu durum, 9 yıl sonra ilk kez Samsung veya Apple dışında bir markanın, yıl içindeki bir çeyreği lider biçimde kapatışı idi.
Peki ya siz, dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında yaşanan bu düşüş ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!