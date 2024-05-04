Gençlik Endeksi G-250 sonuçları yayımlandı. İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliğiyle hazırlanan G-250 Endeksi’nin bu yılki sonuçları açıklandı. Araştırma, Türkiye genelinde 18-24 yaş arasındaki gençlerin en çok tercih ettiği ve güvendiği markaları belirlemek için gerçekleştirildi. Peki Türkiye’de en sevilen markalar hangileri? İşte genç yaş tarafından tercih edilen markalar.
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Gençlerin Tercih Ettiği ve Güvendiği Markalar Belli Oldu: İşte Gençlik Endeksi G-250 Sonuçları
Bursa Teknik Üniversitesi’nin bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi (CATI) kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya, yaşları 18 ile 24 arasında değişen 4 bin 800’den fazla genç katıldı. Yaklaşık 40 sektör incelenerek oluşturulan endeks, gençlerin en çok tercih ettiği ve güven duyduğu markaları ortaya koymayı amaçlıyor.
Bu yılki Gençlik Endeksi raporu, gençlerin teknoloji ile harman olmuş, yani teknolojiyi iş hayatına entegre etmiş şirketlere daha çok güvendiğini gösteriyor. Sosyal medya platformları gibi dijital iletişim kanalları üzerinden gençlere ulaşabilen markalar, daha güvenilir bir imaj sergiliyor. Bir sorun olduğunda X üzerinden firmanın kullanıcıya cevap vermesi de bunlar arasında diyebiliriz.
Araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin en çok tercih ettiği sektörler arasında giyim, yiyecek ve alışveriş platformları yer alıyor. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan genç kesim, bu sektörlerde faaliyet gösteren markalara güveniyor ve tercih ediyor. Bu markaların sık sık hem sosyal medyada hem de televizyonalarda reklamlarını görmemiz tesadüf değil. Gençlik Endeksi sonuçları da bunun göstergesi.
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G-250 Endeksi’nde sıralanan markalar arasında A101, Apple, Adidas, Beko, BMW, Burger King, Coca Cola, Domino’s Pizza, Garanti, Hepsiburada, İstikbal, KFC, LC Waikiki, McDonald’s, Nike, Samsung gibi birçok tanıdık isim bulunuyor. Bu markalar, gençlerin güven duyduğu ve sıkça tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Gençlik Endeksi listelerinde tanıdık birçok marka var. Aslında liste öyle geniş ki, hangi marka yok desek daha doğru olur.
Gençlik Endeksi G-250 Endeksi’nde alfabetik olarak sıralanan markalar arasında şunlar yer alıyor:
- A101
- Abalıoğlu
- Acer
- Adidas
- AgeSA
- Ağaoğlu
- Akbank
- Aksa Doğalgaz
- Aksigorta
- Allianz
- Altınbaş
- Altınkaynak
- Altınyıldız
- Altus
- Amazon
- Anadolu Sigorta
- Apple
- Aras Kargo
- Arby’s
- Arçelik
- Arzum
- Aspava
- Asus
- Atasay
- Audi
- Avis
- Avon
- AXA
- Aygaz
- Aytemiz
- Banvit
- Baydöner
- Beko
- Bellona
- Beypazarı
- Beypiliç
- BİM
- BKM Express
- Blendax
- Blue Diamond
- BMW
- Bosch
- Bp
- Budget
- Burger King
- Cappy
- Casper
- Cengiz Enerji
- Central
- Cimri
- Civil
- Clear Men
- Coca Cola
- CP
- Çanakkale Seramik
- Çaykur
- D’S Damat
- Dagi
- Decathlon
- DeFacto
- Denizbank
- Doğtaş
- Domino’s Pizza
- Dost
- Ebebek
- Ege Seramik
- Eker
- Ekrem Coşkun Döner
- Elidor
- Elseve
- Emsan
- Enerjisa
- Enpara
- Enterprise
- Enza Home
- Erpiliç
- Eti
- EÜAŞ
- Fakir
- Familia
- Fanta
- Farmasi
- Flormar
- Ford
- Gap İnşaat
- Garanti
- Gedik
- Getir
- Gliss
- Golden Rose
- Gratis
- Gresan
- Güral Porselen
- Halkbank
- HD İskender
- Hepsi Burada
- Hitit Seramik
- Hopi
- HP
- Hugo Boss
- Hummel
- İçim
- İninal
- İpekyol
- İstikbal
- İyzico
- Karaca
- Kelebek
- KFC
- Kiğılı
- Koç Holding
- Komagene
- Korkmaz
- Koru Sigorta
- Kotex
- Koton
- Kumtel
- Kütahya Porselen
- LC Waikiki
- Lenovo
- LG
- Limak
- Little Caesars Pizza
- Loreal Paris
- Mango
- Mapa Grup
- Mavi
- Maylo
- McDonald’s
- Mercedes-Benz
- Migros
- Mis
- MNG Kargo
- Molped
- Mondi Home
- Monster Notebook
- Mothercare
- Nespresso
- Nestle
- NG Kütahya Seramik
- Nike
- Nissa
- Nivea
- Opet
- Orkid
- Otoplus
- Panço
- Pantene
- Papa Johns
- Papara
- Papia
- Paraşüt
- Pasaport Pizza
- Paşabahçe
- Penti
- Pepsi
- Petrol Ofisi
- Peugeot
- Philips
- Pınar
- Pizza Hut
- Pizza Pizza
- Pizza Time
- Polisan
- Popeyes®
- Porland
- Prima
- PTT
- Puma
- QNB Finansbank
- Restorex
- Rönesans
- Sabancı
- Samsung
- Sbarro
- Seher Yıldızı
- Selpak
- Shell
- Siemens
- Sixt
- Sleepy
- Solo
- Soobe
- Suwen
- Sürat Kargo
- Sütaş
- Şenpiliç
- Şok
- TAB Gıda
- Tadım Pizza
- Tavuk Dünyası
- TEB
- Teknosa
- Terra Pizza
- Torku
- Toyota
- Trendyol
- Turkuaz Seramik
- Tutku
- Türkiye İş Bankası
- Türkiye Petrol
- Uludağ İçecek
- Uni Baby
- Ülker
- Vakıfbank
- Vans
- Vestel
- VitrA
- Vivense
- Volvo
- Yıldız
- Yıldız İnşaat
- Yolcu360
- Yurtiçi Kargo
- Zara
- ZEN Pırlanta
- Ziraat Bankası
- Zorlu Holding
- Zorlu Enerji
- Zurih Sigorta
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gençlik Endeksi listesinde güvendiğiniz isimler var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!