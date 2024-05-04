Gençlik Endeksi G-250 sonuçları yayımlandı. İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliğiyle hazırlanan G-250 Endeksi’nin bu yılki sonuçları açıklandı. Araştırma, Türkiye genelinde 18-24 yaş arasındaki gençlerin en çok tercih ettiği ve güvendiği markaları belirlemek için gerçekleştirildi. Peki Türkiye’de en sevilen markalar hangileri? İşte genç yaş tarafından tercih edilen markalar.

Gençlerin Tercih Ettiği ve Güvendiği Markalar Belli Oldu: İşte Gençlik Endeksi G-250 Sonuçları

Bursa Teknik Üniversitesi’nin bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi (CATI) kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya, yaşları 18 ile 24 arasında değişen 4 bin 800’den fazla genç katıldı. Yaklaşık 40 sektör incelenerek oluşturulan endeks, gençlerin en çok tercih ettiği ve güven duyduğu markaları ortaya koymayı amaçlıyor.

Bu yılki Gençlik Endeksi raporu, gençlerin teknoloji ile harman olmuş, yani teknolojiyi iş hayatına entegre etmiş şirketlere daha çok güvendiğini gösteriyor. Sosyal medya platformları gibi dijital iletişim kanalları üzerinden gençlere ulaşabilen markalar, daha güvenilir bir imaj sergiliyor. Bir sorun olduğunda X üzerinden firmanın kullanıcıya cevap vermesi de bunlar arasında diyebiliriz.

Araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin en çok tercih ettiği sektörler arasında giyim, yiyecek ve alışveriş platformları yer alıyor. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan genç kesim, bu sektörlerde faaliyet gösteren markalara güveniyor ve tercih ediyor. Bu markaların sık sık hem sosyal medyada hem de televizyonalarda reklamlarını görmemiz tesadüf değil. Gençlik Endeksi sonuçları da bunun göstergesi.

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G-250 Endeksi’nde sıralanan markalar arasında A101, Apple, Adidas, Beko, BMW, Burger King, Coca Cola, Domino’s Pizza, Garanti, Hepsiburada, İstikbal, KFC, LC Waikiki, McDonald’s, Nike, Samsung gibi birçok tanıdık isim bulunuyor. Bu markalar, gençlerin güven duyduğu ve sıkça tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Gençlik Endeksi listelerinde tanıdık birçok marka var. Aslında liste öyle geniş ki, hangi marka yok desek daha doğru olur.

Gençlik Endeksi G-250 Endeksi’nde alfabetik olarak sıralanan markalar arasında şunlar yer alıyor:

A101

Abalıoğlu

Acer

Adidas

AgeSA

Ağaoğlu

Akbank

Aksa Doğalgaz

Aksigorta

Allianz

Altınbaş

Altınkaynak

Altınyıldız

Altus

Amazon

Anadolu Sigorta

Apple

Aras Kargo

Arby’s

Arçelik

Arzum

Aspava

Asus

Atasay

Audi

Avis

Avon

AXA

Aygaz

Aytemiz

Banvit

Baydöner

Beko

Bellona

Beypazarı

Beypiliç

BİM

BKM Express

Blendax

Blue Diamond

BMW

Bosch

Bp

Budget

Burger King

Cappy

Casper

Cengiz Enerji

Central

Cimri

Civil

Clear Men

Coca Cola

CP

Çanakkale Seramik

Çaykur

D’S Damat

Dagi

Decathlon

DeFacto

Denizbank

Doğtaş

Domino’s Pizza

Dost

Ebebek

Ege Seramik

Eker

Ekrem Coşkun Döner

Elidor

Elseve

Emsan

Enerjisa

Enpara

Enterprise

Enza Home

Erpiliç

Eti

EÜAŞ

Fakir

Familia

Fanta

Farmasi

Flormar

Ford

Gap İnşaat

Garanti

Gedik

Getir

Gliss

Golden Rose

Gratis

Gresan

Güral Porselen

Halkbank

HD İskender

Hepsi Burada

Hitit Seramik

Hopi

HP

Hugo Boss

Hummel

İçim

İninal

İpekyol

İstikbal

İyzico

Karaca

Kelebek

KFC

Kiğılı

Koç Holding

Komagene

Korkmaz

Koru Sigorta

Kotex

Koton

Kumtel

Kütahya Porselen

LC Waikiki

Lenovo

LG

Limak

Little Caesars Pizza

Loreal Paris

Mango

Mapa Grup

Mavi

Maylo

McDonald’s

Mercedes-Benz

Migros

Mis

MNG Kargo

Molped

Mondi Home

Monster Notebook

Mothercare

Nespresso

Nestle

NG Kütahya Seramik

Nike

Nissa

Nivea

Opet

Orkid

Otoplus

Panço

Pantene

Papa Johns

Papara

Papia

Paraşüt

Pasaport Pizza

Paşabahçe

Penti

Pepsi

Petrol Ofisi

Peugeot

Philips

Pınar

Pizza Hut

Pizza Pizza

Pizza Time

Polisan

Popeyes®

Porland

Prima

PTT

Puma

QNB Finansbank

Restorex

Rönesans

Sabancı

Samsung

Sbarro

Seher Yıldızı

Selpak

Shell

Siemens

Sixt

Sleepy

Solo

Soobe

Suwen

Sürat Kargo

Sütaş

Şenpiliç

Şok

TAB Gıda

Tadım Pizza

Tavuk Dünyası

TEB

Teknosa

Terra Pizza

Torku

Toyota

Trendyol

Turkuaz Seramik

Tutku

Türkiye İş Bankası

Türkiye Petrol

Uludağ İçecek

Uni Baby

Ülker

Vakıfbank

Vans

Vestel

VitrA

Vivense

Volvo

Yıldız

Yıldız İnşaat

Yolcu360

Yurtiçi Kargo

Zara

ZEN Pırlanta

Ziraat Bankası

Zorlu Holding

Zorlu Enerji

Zurih Sigorta

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gençlik Endeksi listesinde güvendiğiniz isimler var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!