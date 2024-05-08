Huawei FreeBuds 6i resmen tanıtıldı. Huawei cephesi geçtiğimiz gün Dubai’de düzenlediği etkinlikte Huawei Watch Fit 3 gibi ürünlerinin yanında bu modeli de tanıtrak. TWS kulaklık ailesine yeni bir üye ekledi. Bu yeni kulaklık modeli, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir dizi özellik sunuyor. İşte yeni Huawei kablosuz kulaklık.

Huawei FreeBuds 6i Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei FreeBuds 6i özellikleri, selefi FreeBuds 5i’ye kıyasla çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Öncelikle, daha büyük 11 mm dinamik sürücülere sahip. Bu yeni sürücüler, dörtlü mıknatıs teknolojisini destekleyerek daha etkileyici bir ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Yeni kablosuz kulaklıklar ile daha dolu ve daha temiz bir ses elde edilecek.

Pil ömrü konusunda da iddialı olan FreeBuds 6i, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Ancak, akıllı Dinamik Aktif Gürültü Önleme (ANC) 3.0 özelliği açıkken bu süre 20 saate düşüyor. Ancak endişelenmeyin, hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık bir şarjla 4 saate kadar kullanım mümkün oluyor.

Ses kalitesi açısından da oldukça iddialı olan FreeBuds 6i, 3 mikrofonlu bir sistem kullanarak %50 daha yüksek sinyal gürültü oranı sunuyor. Bu, kulaklığın gürültü engelleme performansını önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca, aramalar sırasında rahatsız edici sesleri azaltmak için derin sinir ağı (DNN) algoritması kullanılıyor.

Kullanım konforu da göz ardı edilmemiş. FreeBuds 6i, cilt dostu silikon kulak uçları ile geliyor ve üç farklı boyutta sunuluyor. Bu sayede her kullanıcı, kulağına en uygun olanı seçebiliyor. Diğer teknik özellikler arasında Dinamik ekolayzır, Arama ve Aktif gürültü engelleme, Şeffaflık modu gibi ses teknolojileri, Bluetooth 5.3 bağlantısı, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikası gibi dayanıklılık özellikleri bulunuyor.

Sonuç olarak, Huawei FreeBuds 6i, hem ses kalitesi hem de kullanım kolaylığı açısından dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Beyaz, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan bu kulaklık, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için tasarlanmış gibi görünüyor.

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