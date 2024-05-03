Geçtiğimiz senenin fiyat/performans oranında en dikkat çekici telefonu birçok kişi için POCO F5 modeli idi. Genel itibariyle POCO F5 serisi çok sevilse de fiyatı itibariyle F5 modeli daha çok tercih edildi. Sunduğu performansla ilgi odağı olan telefonu birçok kişi tercih etti. Hali hazırda güncel yazılımla, HyperOS 1.0 sürümüyle çalışan telefon, birçok Xiaomi telefondan önce bu büyük güncellemeyi aldı.

Peki POCO F5 üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen alınır mı? Yoksa segmentindeki diğer telefonlar mı tercih edilmeli? Bu soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler.

POCO F5 kutu açılışı: https://youtu.be/PnI7yBLYRXQ

POCO F5 oyun testi: https://youtu.be/mi6AfKfdcPM

POCO F5 inceleme: https://youtu.be/wtajZX0ghY4

POCO F5 vs POCO F5 Pro kıyaslama: https://youtu.be/L_LDVhypCc4

POCO F5 almak için 5 neden: https://youtu.be/lWSzEgpu2WA

POCO F5 kullanıcı deneyimi: https://youtu.be/jUjWaNMBb68

POCO F5 Pro kullanıcı deneyimi: https://youtu.be/fg4TJNf2N6Y

POCO F5’e HyperOS yüklemek: https://youtu.be/rzkSDZtHw1M

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