6G ile teknoloji dünyasında kablosuz iletişimde devrim niteliğinde bir gelişme yaklaşıyor olabilir. 2030’a kadar ortaya çıkması beklenen 6G teknolojisi, 5G’nin sağladığı hızların çok ötesinde bir potansiyel sunuyor. 6G hızı 100Gbps seviyesine çıktı.

6G 100Gbps hıza ulaştı, 5G’den 500 kat daha yüksek hıza ulaşıldı

Japonya’da yapılan bir demo testi, prototip bir kablosuz cihazın 6G teknolojisiyle 100Gbps’lik indirme veri aktarım hızına ulaştığını gösterdi. Bu, en yüksek 5G hızından 10 kat daha fazla ve ortalama bir 5G mobil cihazından 500 kat daha hızlı bir indirme hızı demek.

Bu hızlarla, bir telefona aktarılan orta kalitede bir Netflix filminin yaklaşık 1,5 GB boyutunda olduğunu düşünürsek, her saniye sekiz ila dokuz Netflix filmi indirilebilir. 5G’nin en yüksek indirme hızının 10Gbps olduğu bilinse de, en yüksek hızlara ulaşmanın optimize edilmiş koşullar altında çalışan en güçlü donanımı gerektirdiğini unutulmamak gerekiyor. Yani elimizdeki cihazlarla bu teorik hızlara ulaşmak imkansız desek yanlış olmaz.

Testte kullanılan cihaz, 100GHz ve 300GHz aralığındaki yüksek frekanslı bantlar üzerinden çalıştı. 6G’nin getirdiği yüksek veri hızları, otonom araçlar, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yüksek çözünürlüklü filmlerin hızlı indirilmesi gibi birçok alanda kullanılabilir. Ancak, bu hızlarla ilgili belirgin bir dezavantaj, 6G’nin sinyal menzilinin daha düşük olması ve daha sık baz istasyonları gerektirmesi olabilir.

6G’nin bant genişliğini artırarak daha fazla trafiğin aynı anda aynı ağa bağlanmasını sağlayacağı da belirtiliyor. Eğer 6G yeteri kadar yaygınlaşırsa, WiFİ kablosuz ağ teknolojisinin yerini bile alabilir. Tabi ne kadar güç gerektireceği merak konusu.

Gelecekteki bu teknolojiye geçiş sürecinde, 5G’nin getirdiği yeniliklerin hala tam olarak yaşanmadığı göz önüne alındığında, 6G’nin ne getireceği konusunda heyecanlanmak için oldukça erken. Ancak, uzmanlar, 5G’nin potansiyelini hala tam olarak değerlendirmediğimizi ve 6G’nin geldiğinde daha da büyük değişikliklerin yaşanacağını söylüyor. Huawei gibi 5G alanında öncü şirketler, bu teknolojide de başı çekecek gibi duruyor.

Sonuç olarak, 6G teknolojisinin gelecekteki kablosuz iletişim standartı olması beklenirken, şimdiden heyecan uyandıran birçok potansiyel taşıdığı açık. Ancak, bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasına ve tüketicilere sunulmasına kadar birkaç yıl geçmesi muhtemel.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 6G teknolojisi ne zaman yaygınlaşacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!