Vivo, bu yılın başlarında en üst düzey tablet modeli olan “vivo Pad 2″yi piyasaya sürdü. Bugün, Vivo’nun başkan yardımcısı Jia Jingdong, daha uygun fiyatlı bir model olan “vivo Pad Air” hakkında bilgi paylaşımı yaparak, tabletin görsel ve teknik detaylarıyla ilgili ipuçları verdi.

Jia Jingdong’a göre, tablet hafif bir tasarıma sahip olacak ve büyük bir 11,5 inç 2,8K ekranla gelecek. Bu ekran, DCI-P3 renk gamını, 3:2 en-boy oranını ve 144Hz adapte edilebilir yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca, göz koruma işlevine de sahip olacak.

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Yüksek yenileme hızına sahip ekran ve güçlü işlemciler sayesinde oyunlar ve eğlence içerikleri kolaylıkla kontrol edilebilecek. Jia Jingdong, vivo Pad Air’in, vivo Pad 2’nin “görsel ve işitsel şölen” özelliklerini tamamen devraldığını ifade etti. Dört hoparlörle donatılan tablet, süper geniş ses odalarına ve Süper Ses Hesaplamalı ses efektlerine sahip olacak.

Vivo Pad Air, büyük bir 8500mAh bataryaya sahip olmasına rağmen sadece 530 gram ağırlığında olacak. Ayrıca, 44W hızlı şarj özelliği sunacak. Cihazın tasarımı da önemli bir odak noktası; ultra ince 6,67 mm’lik metal bir gövdeye sahip olacak ve mat yüzeyi sayesinde parmak izleri oluşmayacak.

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Ek not alma ve çizim için “vivo Pencil 2″yi destekleyecek olan tablet, özelleştirilmiş OriginOS 3 işletim sistemi ile çalışacak. Bu işletim sistemi, cihazlar arası ve sistemler arası işbirliğine olanak tanıyan bir yapı sunacak.

Vivo Pad Air, ücretsiz mavi, cesur pembe ve kolay gümüş renk seçenekleriyle gelecek. Henüz RAM ve depolama sürümleri ile kamera özellikleri hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, ürünün Ağustos ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla, lansman tarihi yakında açıklanacaktır.