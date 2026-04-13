Bellek piyasası son bir yıldır adeta bir ateş çemberinden geçiyor. Fiyatların astronomik seviyelere çıkması hem bireysel kullanıcıları hem de büyük sistem üreticilerini oldukça zor durumda bırakmıştı. Peki, uzun süredir devam eden bu yükselişin ardından DDR4 bellek birimleri için yeni bir dönem mi başlıyor?

DDR4 bellek fiyatlarında ilk gerileme işaretleri

Piyasa verilerine göre DDR4 bellek fiyatları spot pazarda son bir ayda yaklaşık yüzde 5 oranında geriledi. Bu durum, 2025 yılının başından bu yana görülen ilk düşüş dalgası olması sebebiyle kritik önem taşıyor. Yaşanan bu minik geri çekilme, akıllara aylardır süregelen RAM krizi bitti mi sorusunu getiriyor.

Spot pazardaki bu düşüşün, 16 GB kapasiteli çiplerin 74,10 dolar seviyesine inmesiyle belirginleştiği söylenebilir. Unutmamak gerekir ki, yaklaşık bir yıl önce aynı donanım parçaları sadece 3,20 dolar bandında işlem görüyordu. Bu da DDR4 bellek fiyatlarının hala geçen yıla göre 20 kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

Çin pazarındaki stok eritme operasyonu

Özellikle Çin pazarındaki dağıtıcı kanallarında fiyatlarda ciddi bir kırılma yaşanıyor. 32 GB kapasiteli DDR5 kitlerin fiyatları bazı bölgelerde aylık bazda yüzde 27’ye varan oranlarda düştü. Dağıtıcıların, RAM krizi zirve noktasındayken stokladıkları ürünleri elden çıkarmaya başlaması bu hareketi tetikledi.

Tüketiciler tarafında ise talebin hala zayıf seyrettiği görülüyor. Kullanıcılar, yüksek fiyatlar nedeniyle DDR4 bellek veya yeni nesil DDR5 yatırımlarını ertelemeyi tercih ediyor. Bu durgunluk, modül üreticilerini ve distribütörleri rekabetçi fiyat politikalarına dönmeye zorlayan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Google ve yapay zeka teknolojilerinin etkisi

Fiyatların soğumasına neden olan bir diğer ilginç gelişme ise Google tarafından duyurulan yeni bir teknoloji oldu. TurboQuant adı verilen bellek sıkıştırma yöntemi, büyük dil modellerinin (LLM) bellek kullanımını altı kat azaltabileceğini iddia ediyor. Bu durum, sunucu devlerinin gelecekte daha az bellek satın alabileceği beklentisini oluşturdu.

Teknik açıdan bakıldığında, KV önbelleği (Key-Value cache) sıkıştırması sayesinde yapay zeka işlemlerinde DDR4 bellek veya benzeri birimlere olan ihtiyacın azalması muhtemel. Eğer bu teknoloji geniş ölçekte uygulanabilirse, piyasadaki arz-talep dengesinin kullanıcı lehine değişeceği ve bellek fiyatları üzerindeki baskının azalacağı söylenebilir.

Sözleşmeli pazar hala yüksek seyrediyor

Spot pazardaki bu olumlu hava henüz sistem üreticilerinin (OEM) büyük çaplı alımlar yaptığı sözleşmeli pazara yansımış değil. Önde gelen analiz kuruluşları, 2026 yılının ikinci çeyreğinde sözleşmeli DDR4 bellek fiyatlarının yüzde 60 civarında artmaya devam edeceğini öngörüyor. Yani perakende tarafındaki ucuzlama henüz dizüstü bilgisayar fiyatlarına yansımayabilir.

Üreticilerin kâr marjı daha yüksek olan yapay zeka belleklerine (HBM) odaklanması, standart bilgisayar belleklerinin üretim kapasitesini kısıtlıyor. Bu üretim kayması nedeniyle RAM krizi tam anlamıyla sona ermiş değil. Ancak spot pazardaki yüzde 5’lik düşüş, psikolojik bir direncin kırıldığını ve fiyatların plateau noktasına ulaştığını gösteriyor.

Eski nesil DDR3 birimleri ve miras kalan depolama teknolojileri ise yükselişini sürdürüyor. Üreticilerin bu eski düğümlerden tamamen çıkması, azalan arzın fiyatları yukarı çekmesine yol açıyor. Güncel sistem kullananlar için DDR4 bellek pazarındaki bu ilk çatlak, uzun vadede istikrarın habercisi olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bellek fiyatlarındaki bu düşüşün kalıcı olacağını ve sistem toplama maliyetlerinin düşeceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!