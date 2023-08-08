Oppo bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonu olan Oppo Find N3 üzerinde çalışıyordu. Katlanabilir akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Son zamanlarda ise Oppo Find N3, birçok sertifika almıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise katlanabilir akıllı telefon EEC sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Oppo Find N3, CPH2499 model numarası ile EEC (Avrasya Ekonomik Komisyonu) sertifikası alırken görüntülendi. Sertifika bize akıllı telefonun Avrupa pazarında da satışa sunulacağını işaret ediyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Oppo Find N3, 2268 x 2440 çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Katlanabilir akıllı telefonun dış tarafında 8 inç, iç tarafında ise 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Her iki ekranda da 120hz ekran yenileme hızı desteği bulunacak. Ekran panelleri ise OLED.

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Katlanabilir akıllı telefon kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek.

Kamera tarafında ise Oppo Find N3, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya iki yardımcı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için henüz çözünürlüğü bilinmeyen bir ön kamera bulunacak.