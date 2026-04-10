Roborock, akıllı temizlik teknolojilerindeki yeni nesil robot süpürgesi Roborock Saros 20 Sonic modelini Türkiye pazarına sunuyor. Robot süpürgelerin standart silme performansının ötesine geçen cihaz, özellikle kurumuş ve inatçı lekeleri hedef alan titreşimli paspas teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Roborock Saros 20 Sonic özellikleri ile neler sunuyor?

Yeni Roborock Saros 20 Sonic, zemindeki kirleri sadece silmek yerine aktif olarak parçalayan ve çözen gelişmiş özelliklerle donatıldı. Yüksek emiş gücü, akıllı navigasyon ve tam otomatik bakım istasyonu, kullanıcı müdahalesini en aza indirmeyi hedefliyor.

Lekelere karşı titreşimli çözüm: VibraRise 5.0

Modelin en iddialı olduğu alan, VibraRise® 5.0 titreşimli mop sistemi. Bu teknoloji, paspas ünitesini dakikada yaklaşık 4.000 kez titreterek zemine adeta bir ovma hareketi uyguluyor. Bu sayede yağlı mutfak lekeleri veya kurumuş kahve artıkları gibi zorlu kirler, fiziksel olarak parçalanarak kolayca temizleniyor.

Yüksek emiş gücü ve akıllı navigasyon

Islak temizlik performansını destekleyen 36.000 Pa HyperForce® emiş gücü, halıların derinliklerindeki tozları ve sert zeminlerdeki partikülleri etkili bir şekilde topluyor. Cihaz, Reactive AI 3.0 engel tanıma sistemi sayesinde 300’den fazla nesneyi tanıyarak etraflarında akıllıca manevra yapıyor ve temizliğin kesintiye uğramasını engelliyor.

Eşikleri ve engelleri aşan tasarım

Roborock Saros 20 Sonic, AdaptiLift Chassis™ 3.0 sistemi sayesinde 8.8 cm’ye kadar olan yüksek eşikleri rahatlıkla aşabiliyor. Sadece 7,95 cm yüksekliğindeki ince tasarımı, koltuk ve yatak gibi alçak mobilyaların altına kolayca girerek kapsamlı bir temizlik sağlıyor. Bu yapı, evin farklı odaları arasında kesintisiz geçişi mümkün kılıyor.

Tam otomatik bakım istasyonu: RockDock

Yeni model, temizlik deneyimini tam otomatikleştiren gelişmiş RockDock® istasyonu ile birlikte geliyor. Bu istasyon, temizlik bittikten sonra mopları 100°C’ye varan sıcak suyla yıkayarak hijyen sağlıyor, ardından sıcak hava ile kurutuyor. Ayrıca toz haznesini otomatik olarak boşaltarak cihazı bir sonraki temizliğe hazır hale getiriyor.

Gelişmiş teknolojileri bir araya getiren Roborock Saros 20 Sonic, titreşimli mop yeteneği, güçlü vakum performansı ve akıllı otomasyon özellikleriyle, özellikle ıslak zemin temizliğinde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor. Cihaz, inatçı lekelerle başı dertte olan kullanıcılar için etkili bir çözüm sunuyor.