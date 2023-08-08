Vivo, Vivo V29 serisini piyasaya sürme planları yaparken, Vivo V29e’nin Ağustos ortalarına kadar gelebileceği belirtiliyor. Vivo V29e, sertifika web siteleri ve 91mobiles’tan Ishan Agarwal tarafından paylaşılan bir resmi ile gündeme geldi.

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MySmartPrice’a göre, Vivo V29e, Vivo V serisi altındaki ‘e’ varyantları arasında en üst düzey akıllı telefon olacak. Renk değiştirebilen cam arka yüzeyi ve ultra ince bir gövdeye sahip eşsiz bir cam kaplama tasarımına sahip olacak. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 3D kavisli bir ekrana ve ön kameranın yer aldığı delikli bir ekran tasarımına sahip olacak.

Cihaz, 8GB RAM ve iki farklı depolama seçeneği sunacak. Bunlar 128GB ve 256GB olacak. Vivo’nun resmi lansmanını Ağustos sonuna planladığı, ancak öncesinde Ağustos ortalarında cihazı sosyal medya kanalları aracılığıyla tanıtması bekleniyor.

Geekbench veritabanına göre, Vivo V29e’nin performans ayrıntıları ortaya çıkıyor ve büyük olasılıkla Snapdragon 480 5G veya 480+ 5G yonga seti ile destekleneceği düşünülüyor. Holi kod adlı bir Qualcomm Snapdragon yongasetinin kullanıldığı belirtiliyor.

Telefon, tek çekirdekli testte 899 puan ve Geekbench 6’nın çok çekirdekli testinde 2045 puan elde etti. Ayrıca, Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 işletim sistemi ile gelmesi, BIS ve IMEI veritabanları tarafından onaylanmış durumda.