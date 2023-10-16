Katlanabilir akıllı telefon pazarı giderek hareketlenirken, OnePlus cephesinin ilk katlanabilir telefonu OnePlus Open hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Digital Chat Station adlı güvenilir bir kaynağa dayandırılan bu bilgilere göre, OnePlus Open’ın arka kamera sistemi ve ekran özellikleri oldukça iddialı. OnePlus Open ekran ve kamera özellikleriyle katlanabilir telefon dünyasını katlayıp bölecek!

OnePlus Open Ekran ve Kamera Detaylarıyla Karşımızda!

OnePlus Open’ın arka yüzünde 48MP ana kamera ve 64MP 3x optik zoom periskop kamera bulunacağı belirtiliyor. Üçüncü arka kamera ise 48MP ultra geniş açılı bir modül olacak. Kamera sistemine yönelik bazı çelişkili raporlar olsa da, son bilgiler 3x optik yakınlaştırmalı bir periskop lens kullanılması ihtimali üzerinde duruyor. Ön tarafta ise selfie’ler için 32MP ve 20MP kameralarla yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün olacak.

Ekran tarafında ise OnePlus Open’ın oldukça etkileyici özelliklere sahip olacağı vurgulanıyor. Katlanabilir ekranın 2K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 2.800 nit tepe parlaklığına sahip olacağı söyleniyor. Bu, cihazın güneş ışığında dahi net bir görüntü sunacağı ve özellikle dış mekanda kullanıcıların beklentilerini karşılayacağı anlamına geliyor. OnePlus Open ekran özellikleri ile Google Pixel Fold gibi benzer cihazların ekranına göre oldukça üstün bir performans sergileyecek.

OnePlus Open’ın performansı de dikkat çekici. Cihazın Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile 16GB’a kadar RAM ve 1TB depolama alanı ile eşleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca, 100W hızlı şarj desteği sunan 4.805mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı bildiriliyor.

OnePlus Open’ın resmi olarak 19 Ekim’de tanıtılması planlanıyor. Bu tarihten itibaren telefonun tüm özellikleri ve detayları hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. Katlanabilir telefonlar konusundaki bu yeni gelişmeler, OnePlus hayranlarının ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bir dönemi işaret ediyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Abhishek Yadav’a göre OnePlus Open, 1699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca sızıntıya göre, OnePlus Open’ın ilk satışı Hindistan’da 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu canavar katlanabilir telefon sektöründe yeni bir etki yaratacak gibi görünüyor. Kamera tarafında çok iddialı olacak olan bu modelin fiyatının da uygun olması Samsung’u üzebilir. Türkiye pazarına bir kez daha giriş yapan OnePlus’ın bu telefonu ülkemize getirmesini bekliyoruz. Ancak fiyat noktasında maalesef ki 70.000 TL bandı aşılabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!