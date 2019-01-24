Vivo, hiçbir girişi olmayan tamamen camdan telefonunu tanıttı!

Vivo şarj, kulaklık girişine ve sim kart çekmecesine sahip olmayan tamamen cam materyalden üretilmiş telefonu Apex 2019‘u tanıttı.

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Vivo Apex 2019 özellikleri

Hiçbir girişe sahip olmayan telefonlar akıllı telefon sektöründeki yeni trendlerden biri olacak gibi gözüküyor. Meizu‘nun dün Meizu Zero modelini duyurmasının ardından bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi olan Vivo da girişsiz telefonu Apex 2019‘u duyurdu. 5G teknolojisini de destekleyecek olan telefon, tamamen cam materyalden oluşacak. Su damlasından ilham alınarak oluşturulan bu yarı saydam tasarım sayesinde telefonun kenarları da daha ince olacak. Bu yenilikçi tasarım, ısıl bükme ve CNC işlemlerinin birleşimiyle oluşturuluyor. Telefonun suya karşı daha dayanıklı olması bekleniyor. Ayrıca, üç adet basınca duyarlı düğme bulunacak. Bu düğmelerin güç ve ses düğmeleri olması bekleniyor.

Vivo Apex 2019‘da ayrıca tüm ekran parmak izi okuyucusu olacak. Böylece diğer ekrandan parmak izi okuyuculu modellere göre daha pratik bir kullanım sunulacak. Ekranın hoparlör işlevini üstlendiği telefonda, şarj ise Meizu‘nun modelinin aksine cihazın arkasındaki MagPort isimli bağlantıyla gerçekleştirilecek. Sim ise kart yerine eSim teknolojisiyle kullanılacak.

Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini kullanan 5G modemli Vivo Apex 2019, 12GB RAM ve 512 GB dahili hafızayla gelecek. 12MP + 13MP çözünürlükteki ikili arka kamera kurulumuna sahip olan telefonun ön kamerası ise açılır-kapanır yapıda olacak. Apex 2019’un fiyatı ise henüz belli değil.