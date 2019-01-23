Xiaomi Mix Flex videoda göründü!

Xiaomi katlanabilir telefonunun videosu ortaya çıktı. Videoda katlanabilir telefonu kullanan kişi ise Xiaomi’nin Kurucu Ortağı Lin Bin. Xiaomi’nin katlanabilir telefonuna bu video sayesinde yakından bakma şansı bulduk.

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Aşağıdaki video Weibo’dan alındı. Bu videonun resmi olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İzlediğiniz videoda açıkça görüldüğü gibi, cihaz iki taraftan da katlanabiliyor. Bunun bir prototip olduğunu düşünüyoruz ve cihazın ekran oranının 3:2 olduğunu varsayıyoruz. Aynı zamanda cihazın güç tuşu üst kısımda bulunurken, katlandığında arka tarafta kalan ekranlarında çalışmaya devam ettiğini söyleyelim.

Xiaomi Mix Flex olarak adlandırılması beklenen cihazın, ne zaman piyasaya sürüleceği, fiyatı ne olacağı ve özelliklerinin neler olduğu henüz açıklanmadı.