Akıllı ev teknolojilerinin global lideri Roborock, yüksek temizlik performansını şık bir tasarımla harmanlayan Qrevo Curv Serisi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Robot süpürgeleri ev dekorasyonunun doğal bir parçası olarak konumlandıran seri; yumuşak hatları, beyaz yüzeyi ve minimalist istasyon tasarımıyla estetikten ödün vermeden güçlü bir temizlik vadediyor.

İki Farklı Yaşam Tarzına Özel İki Ayrı Model

Qrevo Curv Serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve zemin yapılarına göre özelleştirilmiş iki model seçeneği sunuyor:

Roborock Qrevo Curv 2 Pro: 25.000 Pa HyperForce® yüksek emiş gücüne sahip. AdaptiLift™ gövde sistemi ve otomatik paspas çıkarma teknolojisiyle halı ve sert zemin geçişlerini mükemmel yönetiyor. 7,98 cm ultra ince tasarımı sayesinde alçak mobilyaların altına zahmetsizce giriyor.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow: Sert zeminlerde kusursuz paspaslama performansına odaklanan SpiraFlow™ rulo paspas sistemiyle donatıldı. Gerçek zamanlı kendi kendini temizleyen rulo yapısı ve kenarlara kadar uzanan esnek mimarisiyle mutfak ve koridor gibi yoğun kullanılan alanlarda sürekli hijyenik ıslak temizlik sunuyor.



Kullanıcı Müdahalesini Minimuma İndiren Akıllı Altyapı

Sadece görünümüyle değil, yaşamı kolaylaştıran teknolojileriyle de öne çıkan seri: