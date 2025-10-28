Grokipedia sahneye çıktı! Peki bu yeni platform, gerçekten Vikipedi’nin tahtını sallayabilecek mi? Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen bu yeni bilgi ansiklopedisi, “tarafsız, açık kaynaklı ve gerçek zamanlı güncellemeler” vaadiyle dikkat çekiyor. Ancak daha ilk gününde tartışmaların fitili ateşlendi bile.

Grokipedia nasıl bir platform sunuyor?

Grokipedia, ilk bakışta Vikipedi’ye oldukça benziyor. Klasik bir ansiklopedi düzeniyle hazırlanan arayüzünde geniş bir arama çubuğu, alt başlıklar ve kaynakça bölümleri bulunuyor. Şimdilik görsel içerik desteği sunulmuyor; ancak tasarım sade, anlaşılır ve mobil uyumlu yapısıyla kullanıcı dostu bir deneyim hedefliyor. Ana sayfada yer alan bilgilere göre proje hâlen “v0.1” sürümünde ve platformda yaklaşık 885.000 makale mevcut.

Bu sayı, Vikipedi’nin 7 milyonun üzerindeki İngilizce içeriğiyle kıyaslandığında henüz oldukça sınırlı bir kütüphaneye işaret ediyor. Elon Musk, yaptığı açıklamada “Grokipedia 1.0 sürümünde 10 kat daha iyi olacak” diyerek iddialı konuştu. Ancak erken sürümde bile daha doğru bilgiler sunduğunu öne sürdü. Musk’ın bu sözleri teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı platformu test etmek için erkenden giriş yaptı.

Platformun dikkat çeken yönlerinden biri, içeriklerin altında yer alan “Grok tarafından doğrulandı” ibaresi. Bu özellik, büyük dil modellerinin ürettiği bilgilerin güvenilirliğini artırma amacı taşıyor. Ancak yapay zekâ tabanlı doğrulama sistemlerinin her zaman hatasız çalışmadığı biliniyor. Yine de sitenin otomatik hata tespiti ve düzeltme sistemleri, dijital bilgi ekosisteminde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Tartışmaların odağında ise “orijinallik” konusu var. Bazı kullanıcılar, yer alan sayfaların doğrudan Vikipedi’den kopyalandığını fark etti. Buna rağmen Musk cephesi, platformun politik ve bilimsel içeriklerde daha tarafsız bir dil kullanacağını savunuyor.

Grokipedia nedir? Neden kuruldu?

Grokipedia, Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni nesil bir bilgi platformu olarak tanıtıldı. Görünüm olarak Vikipedi’ye benzeyen sistem, açık kaynak kodlu yapısı, gerçek zamanlı güncellemeleri ve hata düzeltme özellikleriyle dikkat çekiyor. Şu anda erken beta aşamasında bulunan platform, kullanıcılarına sansürsüz ve sürekli yenilenen içerikler sunmayı hedefliyor.

Sitenin kurulma amacı, çevrim içi bilgi kaynaklarında uzun süredir tartışılan doğruluk ve tarafsızlık sorunlarına alternatif bir çözüm sunmak. xAI ekibine göre platform, yapay zekâ destekli doğrulama sistemi sayesinde bilgilerin daha güvenilir biçimde sunulmasını sağlayacak. Ancak proje henüz geliştirme aşamasında olduğu için, kullanıcı katkısı ve düzenleme sistemi tam olarak netleşmiş değil.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Grokipedia gerçekten Vikipedi’nin yerini alabilir mi, yoksa Musk’ın yeni bir PR hamlesi mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!