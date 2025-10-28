Galaxy S20 FE yeni güncelleme alacak mı? Samsung’un popüler “Fan Edition” modelinin yazılım desteği sona mı eriyor? Kullanıcıların merak ettiği bu sorunun yanıtı, şirketin güncelleme politikasıyla birlikte netleşti.

Galaxy S20 FE güncelleme desteği sona mı eriyor?

Samsung Galaxy S20 FE, uzun süre uygun fiyatlı amiral gemisi sınıfının sembolü olmuştu. Ancak görünüşe göre artık emekliye ayrılıyor. Samsung’un yazılım politikası doğrultusunda cihaz, Ekim 2025 güvenlik yaması ile birlikte son güncellemesini almış durumda.

Galaxy S20 FE bu ay yayımlanan güvenlik güncellemesini aldı ve bu, modelin resmi olarak aldığı son yazılım güncellemesi oldu. Samsung’un kendi resmi güncelleme sayfasında cihaz hâlâ “üç aylık güncellenen modeller” listesinde yer alsa da, yakın zamanda bu listeden çıkarılacak.

Galaxy S20 FE için güncelleme politikası nasıl işleyecek?

Galaxy S20 FE’nin piyasaya çıktığı dönemde Samsung, dört yıl Android güncellemesi ve beş yıl güvenlik yaması sözü veriyordu. O dönem bu süre, Android dünyasında oldukça cömert bir destek süresi olarak görülüyordu. Ancak daha sonra çıkan modellerle birlikte bu politika genişletildi ve yeni cihazlar artık yedi yıl boyunca yazılım ve güvenlik desteği almaya başladı.

Bu durum, Galaxy S20 FE’yi destek süresi açısından eski nesil cihazlar kategorisine taşıyor. Artık cihaz, yeni Android sürümlerini alamayacak ve gelecekteki güvenlik açıklarına karşı koruma desteği de sona erecek. Bu, özellikle cihazı aktif olarak kullanmaya devam edenler için artan güvenlik riski anlamına geliyor.

Samsung’un yeni modelleri, özellikle Galaxy S25 FE, yazılım desteği konusunda önemli bir sıçrama sunuyor. Şirket, bu modelin 2032 yılına kadar güncelleme alacağını doğruladı. Yani Galaxy S25 FE, hem Android hem de güvenlik yamaları açısından yedi yıllık bir destek planına sahip.

Öte yandan, Galaxy S20 FE’nin ardılı olan Galaxy S21 FE de benzer şekilde dört yıllık destek politikası altında yer alıyor ve o da son büyük Android güncellemesi olan Android 16 sürümünü alarak destek süresinin sonuna yaklaştı.

Galaxy S20 FE gönüllerde yer edecek bir cihaz olarak kalacak

Galaxy S20 FE, Samsung’un “Fan Edition” stratejisinde bir dönüm noktasıydı. Şirketin ilk FE modeli olan Galaxy Note FE’den aldığı ilhamla geliştirilen cihaz, amiral gemisi deneyimini daha uygun fiyatla sunmayı başarmıştı. Bu başarı, FE serisinin her Galaxy S neslinde devam etmesini sağladı.

Ben de bu haberin yazarı ve eski bir Mint yeşili Galaxy S20 FE kullanıcısı olarak, bu modelin sunduğu özellikler ve uygun fiyatı ile gönlümde yer eden bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu cihazdan sonra iPhone 13’e geçmeme rağmen, S20 FE’deki tadı iPhone 13’te alamadım.

Ancak zamanla, teknoloji hızla ilerledikçe S20 FE’nin donanımı da yaşlandı. Günümüzün yüksek güvenlik gereksinimlerine ve yeni yazılım altyapısına ayak uydurmak artık zor hale geldi. Samsung da bu nedenle Galaxy S20 FE için desteği sonlandırma kararı aldı.

Kısacası, Galaxy S20 FE artık yeni güvenlik veya sistem güncellemeleri almayacak. Ekim 2025 yaması, cihazın son resmi yazılım güncellemesi oldu. Bu, cihazın tamamen kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmese de, güvenlik açıklarına karşı korumasız kalacağı anlamına geliyor.

Kullanıcılar, daha uzun süreli yazılım desteği isteyenler için Galaxy S25 FE gibi yeni modelleri tercih edebilir. Bu cihazlar, Samsung’un yeni yedi yıllık destek politikası kapsamında uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Galaxy S20 FE gibi popüler bir modele destek süresini biraz daha uzatmalı mıydı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.